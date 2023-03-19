Кривцов и Ко в печали. Интер Майами проиграл во второй раз кряду

В регулярном чемпионате MLS клуб «Интер Майами», цвета которого защищает украинский защитник Сергей Кривцов, ночью на 19 марта провел матч с «Торонто» и потерпел поражение со счетом 0:2.

Это вторая подряд неудача Кривцова и компании.

Украинец в матче против «Торонто» провел на поле все 90 минут. На его счету в сезоне 4 поединка, 1 гол.

«Интер Майами» в таблице Восточной конференции MLS занимает 7-е место.