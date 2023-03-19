Другие новости19 марта 2023, 08:53 | Обновлено 19 марта 2023, 09:08
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Кривцов и Ко в печали. Интер Майами проиграл во второй раз кряду
Команда из Майами уступила Торонто
19 марта 2023, 08:53 | Обновлено 19 марта 2023, 09:08
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В регулярном чемпионате MLS клуб «Интер Майами», цвета которого защищает украинский защитник Сергей Кривцов, ночью на 19 марта провел матч с «Торонто» и потерпел поражение со счетом 0:2.
Это вторая подряд неудача Кривцова и компании.
Украинец в матче против «Торонто» провел на поле все 90 минут. На его счету в сезоне 4 поединка, 1 гол.
«Интер Майами» в таблице Восточной конференции MLS занимает 7-е место.
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