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19 марта 2023, 08:53 | Обновлено 19 марта 2023, 09:08
204
0

Кривцов и Ко в печали. Интер Майами проиграл во второй раз кряду

Команда из Майами уступила Торонто

19 марта 2023, 08:53 | Обновлено 19 марта 2023, 09:08
204
0
Кривцов и Ко в печали. Интер Майами проиграл во второй раз кряду
twitter.com/InterMiamiCF

В регулярном чемпионате MLS клуб «Интер Майами», цвета которого защищает украинский защитник Сергей Кривцов, ночью на 19 марта провел матч с «Торонто» и потерпел поражение со счетом 0:2.

Это вторая подряд неудача Кривцова и компании.

Украинец в матче против «Торонто» провел на поле все 90 минут. На его счету в сезоне 4 поединка, 1 гол.

«Интер Майами» в таблице Восточной конференции MLS занимает 7-е место.

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Сергей Кривцов видео голов и обзор Интер Майами Торонто (MLS) MLS
Источник Sport.ua
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