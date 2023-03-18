Англия18 марта 2023, 18:37 |
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Украинцы в запасе. Мудрик и Миколенко не выйдут в старте на матч АПЛ
Тренеры оставили игроков в запасе
18 марта 2023, 18:37 |
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В 19:30 начнется матч чемпионата Англии между «Челси» и «Эвертоном». К сожалению, Михаил Мудрик остался в запасе хозяев, а у гостей на лавке запасных оставили Виталия Миколенко.
Синие находятся на серии из трех побед во всех турнирах, а ливерпульцы выиграли лишь раз в последних четырех встречах.
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Так буває, що граєш, весь такий основний. Потім отримав травму, вийшов твій конкурент і так випендрився, що тренер вирішив, що і цей непогано грає і посадив тебе. І поки конкурент не почне конкретно лажати, то тренер буде його ставити.