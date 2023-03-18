Украинцы в запасе. Мудрик и Миколенко не выйдут в старте на матч АПЛ

В 19:30 начнется матч чемпионата Англии между «Челси» и «Эвертоном». К сожалению, Михаил Мудрик остался в запасе хозяев, а у гостей на лавке запасных оставили Виталия Миколенко.

Синие находятся на серии из трех побед во всех турнирах, а ливерпульцы выиграли лишь раз в последних четырех встречах.