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  4. Украинцы в запасе. Мудрик и Миколенко не выйдут в старте на матч АПЛ
Англия
18 марта 2023, 18:37 |
850
15

Украинцы в запасе. Мудрик и Миколенко не выйдут в старте на матч АПЛ

Тренеры оставили игроков в запасе

18 марта 2023, 18:37 |
850
15
Украинцы в запасе. Мудрик и Миколенко не выйдут в старте на матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В 19:30 начнется матч чемпионата Англии между «Челси» и «Эвертоном». К сожалению, Михаил Мудрик остался в запасе хозяев, а у гостей на лавке запасных оставили Виталия Миколенко.

Синие находятся на серии из трех побед во всех турнирах, а ливерпульцы выиграли лишь раз в последних четырех встречах.

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Михаил Мудрик Виталий Миколенко Челси Эвертон чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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fitnes_sports066
Миколенко в немилость попал? Он же был всегда один из лучших даже когда проигрывали. Что произошло блин.
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+2
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anacreon
Зате у Фелікса 8 матчів за клуб, всі у старті і лише один гол, нуль передач..... Який сенс, що він там  відкривається чи небезпечно пробиває, якщо команді від цього очки не йдуть. Але далі в старті кожен раз, ніби він там вже 5 голів поклав.....
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+1
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Soler61
А показывают Челси ?
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+1
anacreon
Дуже поганий дзвіночок для Миколенка.
Так буває, що граєш, весь такий основний. Потім отримав травму, вийшов твій конкурент і так випендрився, що тренер вирішив, що і цей непогано грає і посадив тебе. І поки конкурент не почне конкретно лажати, то тренер буде його ставити.
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+1
Soler61
А почему Мудрика в Динамо не отдадут в аренду ? Там вообще нет наведения 
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+1
Soler61
Мудрик неплохой парень .есть скорость .Но вот если бы сейчас его выставили на продажу желающих.купить значительно поубавилось.
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0
Mr Voevudskiy
Какой в писту пулишич?! клоун.
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-7
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