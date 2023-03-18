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  4. Цыганков оформил гол в составе Жироны. Это второй мяч украинца в Ла Лиге
Испания
18 марта 2023, 17:49 | Обновлено 18 марта 2023, 18:32
2719
29

Цыганков оформил гол в составе Жироны. Это второй мяч украинца в Ла Лиге

Удачно сыграл на добивании

18 марта 2023, 17:49 | Обновлено 18 марта 2023, 18:32
2719
29
Цыганков оформил гол в составе Жироны. Это второй мяч украинца в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В матче чемпионата Испании хавбек «Жироны» Виктор Цыганков оформил гол в матче против «Райо Вальекано», сделав счет 1:1 на 29-й минуте.

Для украинского хавбека это второй гол в Ла Лиге. Кроме того, игрок успел сделать три результативные передачи.

Цыганков пятый раз кряду вышел в основном составе «Жироны».

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Жирона Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 31
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Octopus
Молодец Виктор, неплохой гол на добивании.
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+7
Justin_Bieber15
Где запасной/зритель/лавочкин/хоакин/оpp/бест
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+6
vh
Вітя яскравий приклад того, як гравець добре розуміє футбол. Нічого надзвичайно, але вчасно віддасть пас, опиниться в потрібному місці. Було б непогано йому влітку вже кудись підти, бо команда - біда.
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
Nick.Grabowski
Іспанський чемпіонат - це саме для таких гравців як Віктор: технічних, розумних, творчих. 
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+5
Алексей Петров
Витя молодец конечно, но Жирона это полное дно. Играют как колхоз какой то, взял тип и просто привёз пеналь на ровном месте
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
Умник
О вот кто вытянет Ротаня))))
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+4
sahka1981
Вже дубль!
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+2
Octopus
Очень много пропускают. Жирона по пропущенным приблизительно на уровне зоны вылета.
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+2
Gargantua
топ команду Витя не потянет потому, что интенсивности нет
часто выключается, начинает отдыхать.
в Украине у него такие не то что отрезки были, а целые матчи.
Если бы он давал интенсивность, то был би топчиком в Европе. Как Овермарс или что то в этом духе
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+1
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Soler61
Великаны будут 5 раз бить пенали и не забьют 
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+1
BestOf
Нам как болельщикам Динамо это  радость смотреть на игру Цыганкова в Жироне ,это куда лучше чем смотреть  игры с пгт Петрово и смотреть в таблицу на 4 место
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0
Pedro
Молоденць рижий, якщо так піде й надалі то Барса незабаром викупить його за чималі €!
Буде футбольним "Канело". 
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0
Тарік1994
О це він роздає 
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0
Серж Пидр
Нашему Динамо будет его не хватать.(
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0
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avk2307
2-2 Цыганков!!!!
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0
Алексей Петров
А всё Витя исправился, запорол отбитый пеналь))))
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-7
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