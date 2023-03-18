Цыганков оформил гол в составе Жироны. Это второй мяч украинца в Ла Лиге

В матче чемпионата Испании хавбек «Жироны» Виктор Цыганков оформил гол в матче против «Райо Вальекано», сделав счет 1:1 на 29-й минуте.

Для украинского хавбека это второй гол в Ла Лиге. Кроме того, игрок успел сделать три результативные передачи.

Цыганков пятый раз кряду вышел в основном составе «Жироны».