Испания18 марта 2023, 17:49 | Обновлено 18 марта 2023, 18:32
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29
Цыганков оформил гол в составе Жироны. Это второй мяч украинца в Ла Лиге
Удачно сыграл на добивании
18 марта 2023, 17:49 | Обновлено 18 марта 2023, 18:32
2719
29
В матче чемпионата Испании хавбек «Жироны» Виктор Цыганков оформил гол в матче против «Райо Вальекано», сделав счет 1:1 на 29-й минуте.
Для украинского хавбека это второй гол в Ла Лиге. Кроме того, игрок успел сделать три результативные передачи.
Цыганков пятый раз кряду вышел в основном составе «Жироны».
⚽️ 29' GOOOOOOOOOOOL DEL GIRONAAAAAA! GOOOOOOOL DE TSYGANKOOOOOOOV!@RayoVallecano 1-1 Girona FC#RayoGirona pic.twitter.com/jYuJKScpHU— Girona FC (@GironaFC) March 18, 2023
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часто выключается, начинает отдыхать.
в Украине у него такие не то что отрезки были, а целые матчи.
Если бы он давал интенсивность, то был би топчиком в Европе. Как Овермарс или что то в этом духе
Буде футбольним "Канело".