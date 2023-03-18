Испания18 марта 2023, 17:18 | Обновлено 18 марта 2023, 18:30
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ХАВИ: «Наша победа может стать тяжелым ударом для Реала»
Тренер «Барселоны» – о предстоящем Эль Класико
18 марта 2023, 17:18 | Обновлено 18 марта 2023, 18:30
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожидания от Эль Класико против «Реала» (19 марта, 22:00):
«Что бы ни случилось завтра, это не будет решающий матч. Впереди еще долгий путь, но наша победа может стать тяжелым ударом для «Реала».
Наша цель – доминировать в игре, что мы делаем практически всегда, за исключением последней игры на «Бернабеу». Наша цель – больше походить на самих себя образца финала Суперкубка».
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