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Испания
18 марта 2023, 17:18 | Обновлено 18 марта 2023, 18:30
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0

ХАВИ: «Наша победа может стать тяжелым ударом для Реала»

Тренер «Барселоны» – о предстоящем Эль Класико

18 марта 2023, 17:18 | Обновлено 18 марта 2023, 18:30
530
0
ХАВИ: «Наша победа может стать тяжелым ударом для Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожидания от Эль Класико против «Реала» (19 марта, 22:00):

«Что бы ни случилось завтра, это не будет решающий матч. Впереди еще долгий путь, но наша победа может стать тяжелым ударом для «Реала».

Наша цель – доминировать в игре, что мы делаем практически всегда, за исключением последней игры на «Бернабеу». Наша цель – больше походить на самих себя образца финала Суперкубка».

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Источник Football Espana
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