ХАВИ: «Наша победа может стать тяжелым ударом для Реала»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожидания от Эль Класико против «Реала» (19 марта, 22:00):

«Что бы ни случилось завтра, это не будет решающий матч. Впереди еще долгий путь, но наша победа может стать тяжелым ударом для «Реала».

Наша цель – доминировать в игре, что мы делаем практически всегда, за исключением последней игры на «Бернабеу». Наша цель – больше походить на самих себя образца финала Суперкубка».