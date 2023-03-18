Назар ВОЛОШИН: «Динамо нужно больше моментов, ударов и голов»

Хавбек «Динамо» Назар Волошин оценил поражение 0:1 в матче чемпионата Украины против «Зари». Киевляне проиграли второй кряду домашний поединок.

«Я считаю, что не удается создать много моментов и забить. Нужно больше ударов. Контроль мяча – это хорошо, но нужно дома забивать и выигрывать. Все понимают, что на этом стадионе «Динамо» не имеет права проигрывать. Я вышел на замену и должен был освежить игру. Должен был найти момент и забить. Момент был, а вот забить не удалось».

«Мне кажется, у нас много молодых игроков в первой команде. Я вернулся из аренды, много игроков из U-19, поэтому нужно сыграться», — сказал Волошин.