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  4. Назар ВОЛОШИН: «Динамо нужно больше моментов, ударов и голов»
Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 16:47 |
228
2

Назар ВОЛОШИН: «Динамо нужно больше моментов, ударов и голов»

Киевляне сетуют на проблемы с созданием моментов

18 марта 2023, 16:47 |
228
2
Назар ВОЛОШИН: «Динамо нужно больше моментов, ударов и голов»
ФК Динамо Киев. Назар Волошин

Хавбек «Динамо» Назар Волошин оценил поражение 0:1 в матче чемпионата Украины против «Зари». Киевляне проиграли второй кряду домашний поединок.

«Я считаю, что не удается создать много моментов и забить. Нужно больше ударов. Контроль мяча – это хорошо, но нужно дома забивать и выигрывать. Все понимают, что на этом стадионе «Динамо» не имеет права проигрывать. Я вышел на замену и должен был освежить игру. Должен был найти момент и забить. Момент был, а вот забить не удалось».

«Мне кажется, у нас много молодых игроков в первой команде. Я вернулся из аренды, много игроков из U-19, поэтому нужно сыграться», — сказал Волошин.

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Динамо Киев Назар Волошин Динамо - Заря чемпионат Украины по футболу
Источник Профутбол Digital
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fitnes_sports066
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zhyr
Що вони мелят?
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