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  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «Заря использовала свой шанс, где-то нам повезло»
Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 16:25 |
469
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Заря использовала свой шанс, где-то нам повезло»

Команда выиграла три подряд матча

18 марта 2023, 16:25 |
469
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Заря использовала свой шанс, где-то нам повезло»
ФК Заря. Патрик ван Леувен

Наставник «Зари» Патрик ван Леувен оценил победу в матче УПЛ против «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол забил новичок команды Эдуардо Герреро.

«Вторая победа над «Динамо» в сезоне? У нас была хорошая организация игры, использовали свой шанс, где-то повезло, потому что моментов не так много».

«Герреро? Я его знаю с «Маккаби» U-19. Он играл в Израиле, поэтому хорошо его знаю и пригласил его в Украину. Он последнее время не играл в своей команде, я хотел его пораньше получить, но лишь за неделю до возобновления сезона он приехал», – сказал ван Леувен.

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Заря Луганск Патрик ван Леувен Динамо - Заря Эдуардо Герреро
Источник Профутбол Digital
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