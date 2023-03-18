Патрик ван ЛЕУВЕН: «Заря использовала свой шанс, где-то нам повезло»

Наставник «Зари» Патрик ван Леувен оценил победу в матче УПЛ против «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол забил новичок команды Эдуардо Герреро.

«Вторая победа над «Динамо» в сезоне? У нас была хорошая организация игры, использовали свой шанс, где-то повезло, потому что моментов не так много».

«Герреро? Я его знаю с «Маккаби» U-19. Он играл в Израиле, поэтому хорошо его знаю и пригласил его в Украину. Он последнее время не играл в своей команде, я хотел его пораньше получить, но лишь за неделю до возобновления сезона он приехал», – сказал ван Леувен.