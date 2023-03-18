Украина. Премьер лига18 марта 2023, 15:54 |
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ВИДЕО. Пихаленок открыл счет в матче с Вересом
Хавбек «Днепра-1» вывел свою команду вперед
18 марта 2023, 15:54 |
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На 10-й минуте «Днепр-1» вышел вперед в выездном матче 18-го тура УПЛ против «Вереса» - 1:0. Гол на счету полузащитника гостей Александра Пихаленка:
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