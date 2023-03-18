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  4. ВИДЕО. Пихаленок открыл счет в матче с Вересом
Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 15:54 |
392
0

ВИДЕО. Пихаленок открыл счет в матче с Вересом

Хавбек «Днепра-1» вывел свою команду вперед

18 марта 2023, 15:54 |
392
0
ВИДЕО. Пихаленок открыл счет в матче с Вересом
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

На 10-й минуте «Днепр-1» вышел вперед в выездном матче 18-го тура УПЛ против «Вереса» - 1:0. Гол на счету полузащитника гостей Александра Пихаленка:

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Александр Пихаленок Днепр-1 Верес - Днепр-1 Украинская Премьер-лига видео
Источник Sport.ua
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