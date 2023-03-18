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Чемпионат Европы
18 марта 2023, 17:11 |
304
1

Самый успешный тренер в истории. Хорватия продлила контракт с Даличем

Сможет работать до завершения ЧМ-2026

18 марта 2023, 17:11 |
304
1
Самый успешный тренер в истории. Хорватия продлила контракт с Даличем
twitter.com/HNS_CFF. Златко Далич (слева)

Федерация футбола Хорватии объявила о том, что продлила контракт с «самым успешным тренером в истории хорватского футбола». Наставник сборной Хорватии Златко Далич оформил договор до завершения ЧМ-2026.

Далич за 5,5 лет в сборной сумел добиться больших достижений на чемпионатах мира: на ЧМ-2018 Хорватия стала второй, а на ЧМ-2022 – третьей.

На Евро-2020 Хорватия вылетела в 1/8 финала.

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сборная Хорватии по футболу Златко Далич
Источник Хорватский футбольный союз
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Nick.Grabowski
Дійсно великі досягнення на рівні збірної. Топ рівень.
Нагадаю, що населення Хорватії - 4,2 млн людей. Це як Донецька область станом 2014 рік. 
Але на Донеччині були і є талановиті еліти з Партії регіонів, а в Хорватії таких талановитих сімей нема, а тому в них й результати суттєво інші в футболі. 
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