Чемпионат Европы18 марта 2023, 17:11 |
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Самый успешный тренер в истории. Хорватия продлила контракт с Даличем
Сможет работать до завершения ЧМ-2026
18 марта 2023, 17:11 |
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Федерация футбола Хорватии объявила о том, что продлила контракт с «самым успешным тренером в истории хорватского футбола». Наставник сборной Хорватии Златко Далич оформил договор до завершения ЧМ-2026.
Далич за 5,5 лет в сборной сумел добиться больших достижений на чемпионатах мира: на ЧМ-2018 Хорватия стала второй, а на ЧМ-2022 – третьей.
На Евро-2020 Хорватия вылетела в 1/8 финала.
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Нагадаю, що населення Хорватії - 4,2 млн людей. Це як Донецька область станом 2014 рік.
Але на Донеччині були і є талановиті еліти з Партії регіонів, а в Хорватії таких талановитих сімей нема, а тому в них й результати суттєво інші в футболі.