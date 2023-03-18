Самый успешный тренер в истории. Хорватия продлила контракт с Даличем

Федерация футбола Хорватии объявила о том, что продлила контракт с «самым успешным тренером в истории хорватского футбола». Наставник сборной Хорватии Златко Далич оформил договор до завершения ЧМ-2026.

Далич за 5,5 лет в сборной сумел добиться больших достижений на чемпионатах мира: на ЧМ-2018 Хорватия стала второй, а на ЧМ-2022 – третьей.

На Евро-2020 Хорватия вылетела в 1/8 финала.