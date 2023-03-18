Карло АНЧЕЛОТТИ: «Если меня не уволят, то я вижу себя в Реале»

В воскресенье в 22:00 в чемпионате Испании состоится матч между «Барселоной» и «Реалом». Каталонцы опережают соперника на 9 пунктов, поэтому тренер мадридцев Карло Анчелотти надеется только на победу.

«Мы продолжаем борьбу в трех турнирах, однако в Ла Лиге ситуация сложнее, чем в Лиге чемпионов. Мое будущее? Если клуб меня не уволит, то я вижу себя в «Реале» в новом сезоне».

«У нас есть план на матч с «Барселоной», думаю, что никаких секретов между нами нет. Конечно, мы хотим сократить отставание от лидера, поэтому нужно побеждать. Я сейчас не готов сказать, что будет, если мы не победим. Подумаем о турнирной ситуации после матча», – сказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что клуб уволит наставника, если мадридцы не выиграют Ла Лигу или Лигу чемпионов. В ЛЧ команда в четвертьфинале сыграет с «Челси».