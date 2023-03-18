Чемпионат U-19. Рух разобрался с Шахтером и уходит в отрыв

В юношеском чемпионате Украины состоялся топ-матч тура между лидерами «Рухом» U-19 и «Шахтером» U-19.

На выезде львовская команда сумела победить со счетом 2:0 благодаря голам Теслюка и Китела и увеличила свой отрыв. «Рух» набирает 47 очков и опережает соперника на 6 пунктов.

При этом «Шахтер» потерял 2-е место, так как «Динамо» выиграло у «Зари» и набрало 43 пункта.

Юношеский чемпионат Украины U-19

Шахтер - Рух 0:2

Голы: Теслюк, 23, Китела, 88

Динамо - Заря 5:1

Голы: Горбач, 17, 60, Кремчанин, 48 (с пен), Слесар, 66, Малыш, 83 - Кисиль, 13