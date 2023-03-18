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  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Ставлю Динамо двойку за евросезон»
Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 11:47 |
321
6

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Ставлю Динамо двойку за евросезон»

Экс-тренер «Динамо» – о выступлении команды Мирчи Луческу

18 марта 2023, 11:47 |
321
6
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Ставлю Динамо двойку за евросезон»
ФК Динамо. Александр Хацкевич

Бывший наставник «Динамо» Киев Александр Хацкевич оценил выступление команды в нынешнем сезоне еврокубков:

«У «Динамо» не получилось ничего. Самую главную задачу выхода из не самой сильной группы Лиги Европы они не выполнили. Что тут сказать – какое было качество игры, такой и результат. Луческу говорит, что у Динамо молодая команда, ушло 11 футболистов за год, но я могу привести собственный пример.

Когда я возглавлял «Динамо», у нас тоже ушло 11 футболистов, которые были не на последних ролях в команде: Коваль, Вида, Хачериди, Морозюк, Рыбалка, Ярмоленко, Антунеш, Мораес, Гонсалес, Мбокани. Но мы свою задачу в еврокубках решали и с молодыми ребятами: выходили из группы, проходили первый этап плей-офф.

Поэтому Луческу не нужно сетовать на то, что ушло 11 человек. Для этого он и главный тренер – чтобы давать результат. Когда «Динамо» выиграло чемпионат, все лавры достались Луческу. Сейчас у него остались практически те же футболисты, они же не в один момент ушли. Но качество и результат, который показывает «Динамо» – неудовлетворительны. Со всем уважением к «Динамо», но за евросезон я поставлю им двойку».

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Александр Хацкевич Динамо Киев Лига Европы
Источник FanDay
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Комментарии 6
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Remark
Физрук, не сравнивай свое Динамо с теперешним. Я уже не говорю про сегодняшние условия и возможности украинских клубов.
С оценкой (двойкой) за евро сезон согласен на все 100%, тут спорить сложно) 
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0
fitnes_sports066
Многие из тех игроков что Хач перечислил большинство ушли со скандалом или недовольные политикой тренера при Хацкевиче Михайличенко реально продали и заработали хорошо только Ярмоленко и это замена была готова ещё при Реброве то есть Цыганков.
Так что пусть не врёт
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0
Умник
Ахааа. Картофельный молчал бы уже.
Луч тем же составом выиграл все в стране.
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0
fitnes_sports066
Брюгге именно при Луческу прошли отомстив за проигнорю дуэль
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0
Soler61
Хацкевич какие то счёты сводит .В нем говорит оскорблённые самолюбие .Но при Луческу Динамо прошло квалификацию в лигу чемпионов а до этого много лет не могли пройти и всем доказывали что это нереально хотя у Михайличенко и хацкевичах.были лучше игроки чем у Луческу 
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0
Soler61
Почему он вдруг подводит итоги сейчас а не осенью.когда Динамо закончило выступления ? Ищет работу ?
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