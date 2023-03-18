Александр ХАЦКЕВИЧ: «Ставлю Динамо двойку за евросезон»

Бывший наставник «Динамо» Киев Александр Хацкевич оценил выступление команды в нынешнем сезоне еврокубков:

«У «Динамо» не получилось ничего. Самую главную задачу выхода из не самой сильной группы Лиги Европы они не выполнили. Что тут сказать – какое было качество игры, такой и результат. Луческу говорит, что у Динамо молодая команда, ушло 11 футболистов за год, но я могу привести собственный пример.

Когда я возглавлял «Динамо», у нас тоже ушло 11 футболистов, которые были не на последних ролях в команде: Коваль, Вида, Хачериди, Морозюк, Рыбалка, Ярмоленко, Антунеш, Мораес, Гонсалес, Мбокани. Но мы свою задачу в еврокубках решали и с молодыми ребятами: выходили из группы, проходили первый этап плей-офф.

Поэтому Луческу не нужно сетовать на то, что ушло 11 человек. Для этого он и главный тренер – чтобы давать результат. Когда «Динамо» выиграло чемпионат, все лавры достались Луческу. Сейчас у него остались практически те же футболисты, они же не в один момент ушли. Но качество и результат, который показывает «Динамо» – неудовлетворительны. Со всем уважением к «Динамо», но за евросезон я поставлю им двойку».