Ига Свёнтек – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Индиан-Уэллс
В ночь с пятницы на субботу первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче 1/2 финала полька сразится против Елены Рыбакиной из Казахстана (№10 WTA). Встреча состоится после матча Саккари – Соболенко. Ориентировочное время начала матча – не ранее 03:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли дважды счет равный.
В финале победительница матча сразится против Марии Саккари (№7 WTA) или Арины Соболенко (№10 WTA).
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