Ига Свёнтек – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с пятницы на субботу первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче 1/2 финала полька сразится против Елены Рыбакиной из Казахстана (№10 WTA). Встреча состоится после матча Саккари – Соболенко. Ориентировочное время начала матча – не ранее 03:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли дважды счет равный.

В финале победительница матча сразится против Марии Саккари (№7 WTA) или Арины Соболенко (№10 WTA).

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