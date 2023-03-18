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WTA
18 марта 2023, 00:03 | Обновлено 18 марта 2023, 00:04
205
0

Ига Свёнтек – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Индиан-Уэллс

18 марта 2023, 00:03 | Обновлено 18 марта 2023, 00:04
205
0
Ига Свёнтек – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

В ночь с пятницы на субботу первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче 1/2 финала полька сразится против Елены Рыбакиной из Казахстана (№10 WTA). Встреча состоится после матча Саккари – Соболенко. Ориентировочное время начала матча – не ранее 03:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли дважды счет равный.

В финале победительница матча сразится против Марии Саккари (№7 WTA) или Арины Соболенко (№10 WTA).

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WTA Индиан-Уэллс смотреть онлайн Ига Свёнтек Елена Рыбакина
Источник Sport.ua
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