ЯКИМЕЦ: «Кривбасс» готовится на каждый поединок как на финал»

Защитник криворожского «Кривбасса» Владимир Якимец рассказал о целям команды на поединок 18-го тура чемпионата Украины со «Львовом», который состоится в субботу, 18 марта, начало – в 14:00 по киевскому времени.

– Владимир, какие мысли перед матчем?

– Сейчас у нас такой чемпионат, можно сказать, ровный. Начался второй круг, «Львов» пока последний, поэтому понятно, что они настроены набирать максимум очков в каждой игре. Как говорят «раненый зверь» еще опаснее.

– Или на «Львов» какой-то особый настрой?

– Настраиваемся на «Львов» так же, как и на все остальные команды УПЛ. Хоть это лидер, хоть клуб, который ниже нас в таблице. После каждого матча в таблице может все перевернуться. «Кривбасс» готовится на каждый поединок как на финал.

– Неудача в игре против «Шахтера» уже позади?

– Конечно, каждое поражение неприятно, но мы все – профессионалы. Забыли тот матч, готовимся к следующему. Впереди – «Львов», настраиваемся на победу. Соперник изменился за зимний период, вероятно даже не на 50, а на все 80 процентов. Разбираем его игру и будем показывать свой футбол