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Англия
17 марта 2023, 22:39 | Обновлено 17 марта 2023, 22:55
341
0

По продаже МЮ вскоре будет сделано новое предложение

Клуб из Манчестера все ближе и ближе к смене собственника

17 марта 2023, 22:39 | Обновлено 17 марта 2023, 22:55
341
0
По продаже МЮ вскоре будет сделано новое предложение
Instagram. Джассим бин Хамад Аль Тани

Представители шейха Джассима бин Хамад Аль Тани в ближайшее время выступят с новым предложением семье Глейзеров о покупке клуба «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что американцам будет предложена сумма в размере 6,85 млрд евро.

Предварительные переговоры между сторонами якобы уже состоялись и были признаны как успешные. Бывший Наследный принц Катара хочет приобрести полный пакет акций английского клуба, а также списать его долги. Кроме этого, он намерен тратить всю прибыль клуба на его нужды и готов оплатить обновление клубного стадиона «Олд Траффорд» и базы клуба в Кэррингтоне.

Ранее сообщалось, что семья Глейзеров намерена продать клуб до летнего трансферного окна, чтобы не обременять себя очередными трансферными расходами.

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Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
Источник Sky Sports
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