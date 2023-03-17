По продаже МЮ вскоре будет сделано новое предложение
Клуб из Манчестера все ближе и ближе к смене собственника
Представители шейха Джассима бин Хамад Аль Тани в ближайшее время выступят с новым предложением семье Глейзеров о покупке клуба «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что американцам будет предложена сумма в размере 6,85 млрд евро.
Предварительные переговоры между сторонами якобы уже состоялись и были признаны как успешные. Бывший Наследный принц Катара хочет приобрести полный пакет акций английского клуба, а также списать его долги. Кроме этого, он намерен тратить всю прибыль клуба на его нужды и готов оплатить обновление клубного стадиона «Олд Траффорд» и базы клуба в Кэррингтоне.
Ранее сообщалось, что семья Глейзеров намерена продать клуб до летнего трансферного окна, чтобы не обременять себя очередными трансферными расходами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В сборную приедет Денис Мирошниченко
Всем пяти украинским командам придется спустя сезон проходить квалификацию