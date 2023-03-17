По продаже МЮ вскоре будет сделано новое предложение

Представители шейха Джассима бин Хамад Аль Тани в ближайшее время выступят с новым предложением семье Глейзеров о покупке клуба «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что американцам будет предложена сумма в размере 6,85 млрд евро.

Предварительные переговоры между сторонами якобы уже состоялись и были признаны как успешные. Бывший Наследный принц Катара хочет приобрести полный пакет акций английского клуба, а также списать его долги. Кроме этого, он намерен тратить всю прибыль клуба на его нужды и готов оплатить обновление клубного стадиона «Олд Траффорд» и базы клуба в Кэррингтоне.

Ранее сообщалось, что семья Глейзеров намерена продать клуб до летнего трансферного окна, чтобы не обременять себя очередными трансферными расходами.