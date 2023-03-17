ВАН СТЕЕ: «Ахметов хотел лучшего тренера в Европе. Я стал архитектором»

61-летний нидерландский специалист Хенк ван Стее рассказал, как в свое время стал руководителем академии донецкого «Шахтера».

«Ринат Ахметов, самый богатый человек в Украине и владелец клуба, хотел видеть [в академии] лучшего тренера в Европе. Если вы помните, то мы как раз стали с «Фейеноордом» чемпионами во всех молодежных дивизионах Нидерландов. Это позволило получить международное признание».

«В «Шахтере» мне дали задание создать большой учебный институт, и я вдруг стал кем-то вроде архитектора. В конце концов, многие наши игроки начали вызываться в сборные. Ранее базовым клубом в Украине для всех сборных команд было «Динамо», но затем все изменилось. Наш метод работы был скопирован в нескольких других клубах Украины», - рассказал ван Стее.

Напомним, ван Стее работал в «Шахтере» с января 2006 по июнь 2008 года.