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  4. ВАН СТЕЕ: «Ахметов хотел лучшего тренера в Европе. Я стал архитектором»
Украина. Премьер лига
17 марта 2023, 20:48 |
590
1

ВАН СТЕЕ: «Ахметов хотел лучшего тренера в Европе. Я стал архитектором»

Бывший руководитель академии «Шахтера» - о том, как оказался в Украине

17 марта 2023, 20:48 |
590
1
ВАН СТЕЕ: «Ахметов хотел лучшего тренера в Европе. Я стал архитектором»
voetbalprimeur.nl. Хенк ван Стее

61-летний нидерландский специалист Хенк ван Стее рассказал, как в свое время стал руководителем академии донецкого «Шахтера».

«Ринат Ахметов, самый богатый человек в Украине и владелец клуба, хотел видеть [в академии] лучшего тренера в Европе. Если вы помните, то мы как раз стали с «Фейеноордом» чемпионами во всех молодежных дивизионах Нидерландов. Это позволило получить международное признание».

«В «Шахтере» мне дали задание создать большой учебный институт, и я вдруг стал кем-то вроде архитектора. В конце концов, многие наши игроки начали вызываться в сборные. Ранее базовым клубом в Украине для всех сборных команд было «Динамо», но затем все изменилось. Наш метод работы был скопирован в нескольких других клубах Украины», - рассказал ван Стее.

Напомним, ван Стее работал в «Шахтере» с января 2006 по июнь 2008 года.

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Хенк ван Стее Ринат Ахметов Шахтер Донецк академия ФК Шахтер Фейеноорд
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Remark
Такой успешный "архитектор", что проработал аж 2 года.
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