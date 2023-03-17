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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Война изменила все. Не знаю, сколько еще буду работать тут»
Украина. Премьер лига
17 марта 2023, 19:12 |
643
9

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Война изменила все. Не знаю, сколько еще буду работать тут»

Наставнику тяжело справляться в нынешних условиях

17 марта 2023, 19:12 |
643
9
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Война изменила все. Не знаю, сколько еще буду работать тут»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Наставник «Динамо» Мирча Луческу в интервью румынским СМИ признал, что не готов сказать, на какой срок может задержаться в Украине с учетом войны против россии.

«Только за сегодня были две воздушные тревоги. Все это достаточно тяжело, и вы можете спросить, почему я все еще тут. Я никогда не был трусом, хотя ситуация очень тяжелая. Война изменила все. Я остался, потому что не могу жить без футбола, но я не знаю, сколько я еще я смогу работать тут».

«Придет время, когда нужно будет сказать – хватит. Конечно, я думал об этом, но не рассматривал этот вариант. Сложно, когда ты не видишь свет в конце тоннеля и не знаешь, что происходит», — сказал Луческу.

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Динамо Киев Мирча Луческу чемпионат Украины по футболу
Источник Sport Total FM
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Комментарии 9
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avk2307
Есть спланированная стратегия конкурентов. Она основана на дискредитации команд соперников , тренеров, игроков и всего с чем связаны клубы. Один известный клуб этим не в первый раз пользуется  . Не надо на это вообще реагировать.
Луческу ответил на вопросы румынских сми, так же мог и Йовичевич ответить, но не задали вопросов или не напечатали.
Это все часть пропаганды после Фейенорда
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+1
Soler61
Да Луческу сепаратист и ватник .Работая в Шахтере каждый день рыгов славил .Но он действительно уже пожилой человек .И все эти сирены бомбежки молодых.порчдком утомляют .Мы это все переносим потому что у нас кроме нашей земли ничег нет .А он может уехать домой и спокойно жить 
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0
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Remark
Мда... риторика что-то кардинально поменялась: от "я всегда хотел работать, не представляю жизнь без тренерства, а условие - это второстепенное" до "я устал, я почти ухожу".
А кто-то пытается нас убедить, что война всего лишь до лета. Правда не уточняли до какого лета, но все же, все подумали что до теперешнего. Может братья там чуть больше что-то знают?
Хотя возможно нам эту статью так подали, вырванную из контекста.
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0
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BestOf
Сколько можно позорить наше Динамо уходи уже нытик ,только деньги заколачиваешь себе на старость ,в ЛЕ опозорил одно очко и последнее место ,в чемпионате 4е сейчас и проигрываем командам с пгт Петрово.Уходи  спокойно и не ной 
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-2
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Alex86 1
Прочитал: "Нытику тяжело справляться в нынешних условиях" ))
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-2
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