Мирча ЛУЧЕСКУ: «Война изменила все. Не знаю, сколько еще буду работать тут»
Наставнику тяжело справляться в нынешних условиях
Наставник «Динамо» Мирча Луческу в интервью румынским СМИ признал, что не готов сказать, на какой срок может задержаться в Украине с учетом войны против россии.
«Только за сегодня были две воздушные тревоги. Все это достаточно тяжело, и вы можете спросить, почему я все еще тут. Я никогда не был трусом, хотя ситуация очень тяжелая. Война изменила все. Я остался, потому что не могу жить без футбола, но я не знаю, сколько я еще я смогу работать тут».
«Придет время, когда нужно будет сказать – хватит. Конечно, я думал об этом, но не рассматривал этот вариант. Сложно, когда ты не видишь свет в конце тоннеля и не знаешь, что происходит», — сказал Луческу.
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Луческу ответил на вопросы румынских сми, так же мог и Йовичевич ответить, но не задали вопросов или не напечатали.
Это все часть пропаганды после Фейенорда
А кто-то пытается нас убедить, что война всего лишь до лета. Правда не уточняли до какого лета, но все же, все подумали что до теперешнего. Может братья там чуть больше что-то знают?
Хотя возможно нам эту статью так подали, вырванную из контекста.