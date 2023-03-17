Мирча ЛУЧЕСКУ: «Война изменила все. Не знаю, сколько еще буду работать тут»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу в интервью румынским СМИ признал, что не готов сказать, на какой срок может задержаться в Украине с учетом войны против россии.

«Только за сегодня были две воздушные тревоги. Все это достаточно тяжело, и вы можете спросить, почему я все еще тут. Я никогда не был трусом, хотя ситуация очень тяжелая. Война изменила все. Я остался, потому что не могу жить без футбола, но я не знаю, сколько я еще я смогу работать тут».

«Придет время, когда нужно будет сказать – хватит. Конечно, я думал об этом, но не рассматривал этот вариант. Сложно, когда ты не видишь свет в конце тоннеля и не знаешь, что происходит», — сказал Луческу.