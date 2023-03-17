Италия17 марта 2023, 19:13 | Обновлено 17 марта 2023, 19:44
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Коваленко вне старта Специи на игру с Сассуоло
Украинец начнет матч на скамейке запасных
17 марта 2023, 19:13 | Обновлено 17 марта 2023, 19:44
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Стал известен стартовый состав команды «Специя» на поединок 27-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло».
Украинский полузащитник «орлят» Виктор Коваленко в основу коллектива не попал – он в заявке на игру, но в запасе.
Матч «Сассуоло» - «Специя» начнется в 19:30 по киевскому времени.
В таблице Серии А «Специя» занимает 17-е место с 24-мя очками. У «Сассуоло» 33 пункта и 13-я позиция.
📌 STARTING XI— Spezia Calcio (@acspezia) March 17, 2023
Le undici Aquile scelte da Mister Semplici per #SassuoloSpezia @Blastness pic.twitter.com/8IxFsVD87S
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