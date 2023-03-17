Коваленко вне старта Специи на игру с Сассуоло

Стал известен стартовый состав команды «Специя» на поединок 27-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло».

Украинский полузащитник «орлят» Виктор Коваленко в основу коллектива не попал – он в заявке на игру, но в запасе.

Матч «Сассуоло» - «Специя» начнется в 19:30 по киевскому времени.

В таблице Серии А «Специя» занимает 17-е место с 24-мя очками. У «Сассуоло» 33 пункта и 13-я позиция.