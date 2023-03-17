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Италия
17 марта 2023, 19:13 | Обновлено 17 марта 2023, 19:44
59
0

Коваленко вне старта Специи на игру с Сассуоло

Украинец начнет матч на скамейке запасных

17 марта 2023, 19:13 | Обновлено 17 марта 2023, 19:44
59
0
Коваленко вне старта Специи на игру с Сассуоло
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Стал известен стартовый состав команды «Специя» на поединок 27-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло».

Украинский полузащитник «орлят» Виктор Коваленко в основу коллектива не попал – он в заявке на игру, но в запасе.

Матч «Сассуоло» - «Специя» начнется в 19:30 по киевскому времени.

В таблице Серии А «Специя» занимает 17-е место с 24-мя очками. У «Сассуоло» 33 пункта и 13-я позиция.

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Виктор Коваленко Специя Сассуоло Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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