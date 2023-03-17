Динамо Москва и другие. Вернидуб расссказал о вариантах в россии

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о том, что после 2014 года имел много вариантов трудоустройства в россии, в том числе очень выгодные.

«Было много вариантов в россии с 2014 по 2021 год. Мог поехать в россию. Чего скрывать – «Динамо» Москва, конкретные условия, конкретное предложение. «Арсенал» Тула – очень неплохой вариант. Это еще во время работы в «Заре», а также после этого. Но я себе сказал, что нет смысла туда ехать».

«А минувшим летом, когда я уже был в ВСУ, были варианты с «Нефтчи», а также «Шериф» хотел назад меня, ждал. Но, кроме всего, я сейчас служу в армии и выехать не могу», — сказал Вернидуб.