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  4. Динамо Москва и другие. Вернидуб расссказал о вариантах в россии
Украина. Премьер лига
17 марта 2023, 17:30 | Обновлено 17 марта 2023, 18:14
674
3

Динамо Москва и другие. Вернидуб расссказал о вариантах в россии

Тренер не был готов ехать в рф

17 марта 2023, 17:30 | Обновлено 17 марта 2023, 18:14
674
3
Динамо Москва и другие. Вернидуб расссказал о вариантах в россии
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о том, что после 2014 года имел много вариантов трудоустройства в россии, в том числе очень выгодные.

«Было много вариантов в россии с 2014 по 2021 год. Мог поехать в россию. Чего скрывать – «Динамо» Москва, конкретные условия, конкретное предложение. «Арсенал» Тула – очень неплохой вариант. Это еще во время работы в «Заре», а также после этого. Но я себе сказал, что нет смысла туда ехать».

«А минувшим летом, когда я уже был в ВСУ, были варианты с «Нефтчи», а также «Шериф» хотел назад меня, ждал. Но, кроме всего, я сейчас служу в армии и выехать не могу», — сказал Вернидуб.

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Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб
Источник Брутальный футбол
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VikyKrasotulechka90
Спорт юа!! вы опять курите?? Почему московию написали с большой буквы?((
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+2
Remark
кормилец и рак не отказались бы 100% 
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+1
Soler61
Нашел чем хвастать .Шериф это недогосударство в Молдове типа ДНР в Украине .Шериф это русская криминальная организация занимающая контрабандой всех грузов что идут между Молдовой и Приднестровьем 
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-1
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