Манор СОЛОМОН: «Украина и украинцы остаются в моих мыслях»

Хавбек «Шахтера» Манор Соломон, который сейчас выступает за «Фулхэм», рассказал о том, как был вынужден покинуть Украину из-за вторжения россии.

«Мне было 19 лет, когда я перебрался в Украину. Хотел покинуть Израиль, чтобы продолжать развиваться. Все было хорошо, но в 2022 году началась война. В январе прошлого года в клубе нам говорили, что бояться нечего и ничего не случится, хотя мы были обеспокоены. Мы вернулись в Киев после сбора в Турции, а затем началась война».

«Мне повезло, что я сумел выехать из страны. Украина остается в моих мыслях, думаю про украинцев. Хочу обнять всех моих друзей и болельщиков в Украине», — сказал Соломон.

Контракт Соломона с «Шахтером» истекает в декабре 2023 года, поэтому клубу вряд ли удастся выгодно продать игрока.