Манор СОЛОМОН: «Украина и украинцы остаются в моих мыслях»
Игрок выступает за «Фулхэм»
Хавбек «Шахтера» Манор Соломон, который сейчас выступает за «Фулхэм», рассказал о том, как был вынужден покинуть Украину из-за вторжения россии.
«Мне было 19 лет, когда я перебрался в Украину. Хотел покинуть Израиль, чтобы продолжать развиваться. Все было хорошо, но в 2022 году началась война. В январе прошлого года в клубе нам говорили, что бояться нечего и ничего не случится, хотя мы были обеспокоены. Мы вернулись в Киев после сбора в Турции, а затем началась война».
«Мне повезло, что я сумел выехать из страны. Украина остается в моих мыслях, думаю про украинцев. Хочу обнять всех моих друзей и болельщиков в Украине», — сказал Соломон.
Контракт Соломона с «Шахтером» истекает в декабре 2023 года, поэтому клубу вряд ли удастся выгодно продать игрока.
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И я не говорю, чтобы ты там даже те пикапы приобрел, потому кто-то может это воспринять как поддержку войне. Хотя это ж машины, а не танки. Нет, просто собери в знак поддержки украинцам какую-то гум. помощь: еда, медикаменты, какая-то помощь ВПОшникам (с тех же регионов от куда твой бывший клуб), и т.п.
А то эти слова или шнурки на бутсах уже как то не внушают доверия сказанных слов при этом.