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  4. Манор СОЛОМОН: «Украина и украинцы остаются в моих мыслях»
Англия
17 марта 2023, 17:14 |
322
2

Манор СОЛОМОН: «Украина и украинцы остаются в моих мыслях»

Игрок выступает за «Фулхэм»

17 марта 2023, 17:14 |
322
2
Манор СОЛОМОН: «Украина и украинцы остаются в моих мыслях»
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Хавбек «Шахтера» Манор Соломон, который сейчас выступает за «Фулхэм», рассказал о том, как был вынужден покинуть Украину из-за вторжения россии.

«Мне было 19 лет, когда я перебрался в Украину. Хотел покинуть Израиль, чтобы продолжать развиваться. Все было хорошо, но в 2022 году началась война. В январе прошлого года в клубе нам говорили, что бояться нечего и ничего не случится, хотя мы были обеспокоены. Мы вернулись в Киев после сбора в Турции, а затем началась война».

«Мне повезло, что я сумел выехать из страны. Украина остается в моих мыслях, думаю про украинцев. Хочу обнять всех моих друзей и болельщиков в Украине», — сказал Соломон.

Контракт Соломона с «Шахтером» истекает в декабре 2023 года, поэтому клубу вряд ли удастся выгодно продать игрока.

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Манор Соломон Фулхэм Шахтер Донецк российско-украинская война
Источник BBC
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Комментарии 2
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Remark
Ну так создай какой-то благотворительный фонд, потряси одноклубников, объясни им и близким людям в какой ситуации оказались украинцы!
И я не говорю, чтобы ты там даже те пикапы приобрел, потому кто-то может это воспринять как поддержку войне. Хотя это ж машины, а не танки. Нет, просто собери в знак поддержки украинцам какую-то гум. помощь: еда, медикаменты, какая-то помощь ВПОшникам (с тех же регионов от куда твой бывший клуб), и т.п.
А то эти слова или шнурки на бутсах уже как то не внушают доверия сказанных слов при этом.
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0
Soler61
Соломону нужно вталковать что война с неба не свалилась Ее привели в Украину в 2014 м году хозяева того же клуба в который он приехал играть.
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