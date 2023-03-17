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Лига чемпионов
17 марта 2023, 16:51 |
556
0

Поттер оценил матчи с Реалом: «Челси попробует выиграть Лигу чемпионов»

Мудрика ждет встреча с Луниным

17 марта 2023, 16:51 |
556
0
Поттер оценил матчи с Реалом: «Челси попробует выиграть Лигу чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Челси» Грэм Поттер оценил жеребьевку Лиги чемпионов, где в четвертьфинале Синим придется сыграть с действующим обладателем трофея «Реалом».

«Мы попробуем выиграть Лигу чемпионов. Но это же говорят себе остальные 7 команд. И все скажут, что вполне реально проиграть уже в четвертьфинале, потому что это Лига чемпионов. Мы будем концентрироваться на «Реале», но не сейчас».

«Сейчас мы думаем про матч АПЛ против «Эвертона». Хотя, конечно, мы очень воодушевлены битвой с «Реалом», — сказал Поттер.

Команда Михаила Мудрика сыграет с мадридцами 11 и 18 апреля.

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Челси Грэм Поттер Михаил Мудрик Реал Мадрид Лига чемпионов
Источник BBC
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