Поттер оценил матчи с Реалом: «Челси попробует выиграть Лигу чемпионов»

Наставник «Челси» Грэм Поттер оценил жеребьевку Лиги чемпионов, где в четвертьфинале Синим придется сыграть с действующим обладателем трофея «Реалом».

«Мы попробуем выиграть Лигу чемпионов. Но это же говорят себе остальные 7 команд. И все скажут, что вполне реально проиграть уже в четвертьфинале, потому что это Лига чемпионов. Мы будем концентрироваться на «Реале», но не сейчас».

«Сейчас мы думаем про матч АПЛ против «Эвертона». Хотя, конечно, мы очень воодушевлены битвой с «Реалом», — сказал Поттер.

Команда Михаила Мудрика сыграет с мадридцами 11 и 18 апреля.