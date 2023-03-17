Поттер оценил матчи с Реалом: «Челси попробует выиграть Лигу чемпионов»
Мудрика ждет встреча с Луниным
Наставник «Челси» Грэм Поттер оценил жеребьевку Лиги чемпионов, где в четвертьфинале Синим придется сыграть с действующим обладателем трофея «Реалом».
«Мы попробуем выиграть Лигу чемпионов. Но это же говорят себе остальные 7 команд. И все скажут, что вполне реально проиграть уже в четвертьфинале, потому что это Лига чемпионов. Мы будем концентрироваться на «Реале», но не сейчас».
«Сейчас мы думаем про матч АПЛ против «Эвертона». Хотя, конечно, мы очень воодушевлены битвой с «Реалом», — сказал Поттер.
Команда Михаила Мудрика сыграет с мадридцами 11 и 18 апреля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 16 марта на Sport.ua
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающей стадии Лиги чемпионов