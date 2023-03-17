Александр ПЕТРАКОВ: «Я не сторонник политизации матча Армения – Турция»

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков высказал мнение о политизации матча отбора Евро-2024 Армения – Турция.

«Я не сторонник политизации предстоящей игры. Все футболисты, играющие за границей, хорошо знают свою историю, я тоже хорошо знаю вашу историю, но футбол не должен быть политизирован. Это никак не должно повлиять на игру.

Спорт и интерес к спорту на первом плане. Я не сторонник политизации. Все они опытные футболисты, приехавшие из-за рубежа. Они появились за границей не по своей воле. Все знают свою историю», – сказал Петраков.

Читайте также: Мхитарян отказал Петракову в возвращении в сборную Армении

Встреча состоится 25 марта в Ереване, начало в 19:00 по Киеву.

Отметим, что Турция активно поддержала Азербайджан в военном конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе.