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  4. Александр ПЕТРАКОВ: «Я не сторонник политизации матча Армения – Турция»
Чемпионат Европы
17 марта 2023, 16:36 |
772
1

Александр ПЕТРАКОВ: «Я не сторонник политизации матча Армения – Турция»

Главный тренер сборной Армении высказал свою позицию

17 марта 2023, 16:36 |
772
1
Александр ПЕТРАКОВ: «Я не сторонник политизации матча Армения – Турция»
Radar Armenia. Александр Петраков

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков высказал мнение о политизации матча отбора Евро-2024 Армения – Турция.

«Я не сторонник политизации предстоящей игры. Все футболисты, играющие за границей, хорошо знают свою историю, я тоже хорошо знаю вашу историю, но футбол не должен быть политизирован. Это никак не должно повлиять на игру.

Спорт и интерес к спорту на первом плане. Я не сторонник политизации. Все они опытные футболисты, приехавшие из-за рубежа. Они появились за границей не по своей воле. Все знают свою историю», – сказал Петраков.

Встреча состоится 25 марта в Ереване, начало в 19:00 по Киеву.

Отметим, что Турция активно поддержала Азербайджан в военном конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе.

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Александр Петраков сборная Армении по футболу сборная Турции по футболу Евро-2024
Источник Radar Armenia
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nivavn
Шо воно мелить? Історик, бл.ть...
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