За сборную сыграет? В Борнмуте рассказали о ситуации Забарного

Наставник «Борнмута» Гари О'Нил рассказал о том, что после паузы на матчи сборных защитник Илья Забарный уже сможет сыграть за свою новую команду.

Завтра украинец еще не будет готов играть.

«Маркус Тавернье еще не готов играть, но я ожидаю, что он будет готов к следующему туру. Это же касается Ильи Забарного. Очень хорошо, что у нас осталось совсем мало травмированных, ситуация улучшилась», — сказал О'Нил.

Забарный находится в списке Руслана Ротаня на матч сборной Украины против Англии 26 марта.