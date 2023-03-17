За сборную сыграет? В Борнмуте рассказали о ситуации Забарного
Ждут игрока через один тур
Наставник «Борнмута» Гари О'Нил рассказал о том, что после паузы на матчи сборных защитник Илья Забарный уже сможет сыграть за свою новую команду.
Завтра украинец еще не будет готов играть.
«Маркус Тавернье еще не готов играть, но я ожидаю, что он будет готов к следующему туру. Это же касается Ильи Забарного. Очень хорошо, что у нас осталось совсем мало травмированных, ситуация улучшилась», — сказал О'Нил.
Забарный находится в списке Руслана Ротаня на матч сборной Украины против Англии 26 марта.
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