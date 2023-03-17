Юрий ВЕРНИДУБ: «Сборная Украины? Такого я еще не видел, катастрофа»

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб удивлен тому, что тренер Руслан Ротань совмещает три работы – в «Александрии», сборной Украины и молодежной сборной Украины.

«Меня в сборную? У нас есть тренер, который с тремя командами способен работать, куда еще мне? Это говорит о том, что... Такого я еще не видел, ноу-хау. Катастрофа. Это проблема нашего футбола. Я не понимаю, как можно совмещать клуб и сборную, а тут еще и молодежную сборную».

«Три головы нужно иметь. Посмотрим, возможно, я чего-то не понимаю. У Руслана Ротаня есть возможность закрыть хейтеров одним матчем. Но Руслан тут ни при чем. Ему сказали - он выполняет свою работу», – считает Вернидуб.

Пока что Ротань работаем в статусе исполняющего обязанности тренера сборной Украины.