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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Сборная Украины? Такого я еще не видел, катастрофа»
Чемпионат Европы
17 марта 2023, 16:12 |
1599
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Сборная Украины? Такого я еще не видел, катастрофа»

Тренер не готов совмещать работу

17 марта 2023, 16:12 |
1599
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Сборная Украины? Такого я еще не видел, катастрофа»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб удивлен тому, что тренер Руслан Ротань совмещает три работы – в «Александрии», сборной Украины и молодежной сборной Украины.

«Меня в сборную? У нас есть тренер, который с тремя командами способен работать, куда еще мне? Это говорит о том, что... Такого я еще не видел, ноу-хау. Катастрофа. Это проблема нашего футбола. Я не понимаю, как можно совмещать клуб и сборную, а тут еще и молодежную сборную».

«Три головы нужно иметь. Посмотрим, возможно, я чего-то не понимаю. У Руслана Ротаня есть возможность закрыть хейтеров одним матчем. Но Руслан тут ни при чем. Ему сказали - он выполняет свою работу», – считает Вернидуб.

Пока что Ротань работаем в статусе исполняющего обязанности тренера сборной Украины.

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Руслан Ротань Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог сборная Украины по футболу
Источник Брутальный футбол
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