Мирча ЛУЧЕСКУ: «Делаю то, что умею – продвигаю молодых игроков Динамо»
Тренер сетует на не лучший состав команды
Наставник «Динамо» Мирча Луческу рассказал о том, что сейчас в Украину не приезжают хорошие легионеры, а тренер вынужден все больше доверять игрокам без опыта.
«Иностранные игроки больше не приезжают, а приходят те, кто ниже уровнем в сравнении с теми, кто уже в команде. Мы за последнее время потеряли 11 игроков, а я делаю то, что хорошо умею – продвигаю молодых футболистов. Не все готовы играть в стартовом составе, но они уже в команде. И нужно пройти эти моменты без потери своего статуса, в том числе на международном уровне. Денег не так много».
«Шахтер» сумел подписать украинцев, игравших в других европейских чемпионатах. Они смогли выйти в 1/8 финала Лиги Европы, но это очень тяжело. Это как в Румынии. Все у нас хотят видеть румынскую команду в Лиге чемпионов, но это невероятно тяжело и становится все тяжелее и тяжелее», — сказал Луческу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
но с войной Луческу потерял нити управления командой.
я думал виной скомканое межсезонье и после этого межсезонья все нормализуется, но похоже с этой командой Луческу уже сделать ничего не может.
в такой ситуации лучшее это действительно доверять молодым. Обкатка потом пригодится.
Тепер поняття фарм-клуби та клуби з однієї пісочниці виходить на новий, європейський світовий рівень.
Якщо раніше такі трансфери робилися лише в межах СНД (Шахтар-Зеніт, Динамо-ЦСКА), то тепер вже трансферний фарс (імітація великих угод) поширюється на всю Європу.
Все "завдяки" величезним (дурним) грошам зі США, китайців, арабів та шейхо-олігархів з України та кацапстану.
Якщо так буде продовжуватися і далі, то європейський футбол безумовно буде деградувати та перетворюватися на фарс.