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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Делаю то, что умею – продвигаю молодых игроков Динамо»
Украина. Премьер лига
17 марта 2023, 15:49 | Обновлено 17 марта 2023, 16:10
653
6

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Делаю то, что умею – продвигаю молодых игроков Динамо»

Тренер сетует на не лучший состав команды

17 марта 2023, 15:49 | Обновлено 17 марта 2023, 16:10
653
6
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Делаю то, что умею – продвигаю молодых игроков Динамо»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Наставник «Динамо» Мирча Луческу рассказал о том, что сейчас в Украину не приезжают хорошие легионеры, а тренер вынужден все больше доверять игрокам без опыта.

«Иностранные игроки больше не приезжают, а приходят те, кто ниже уровнем в сравнении с теми, кто уже в команде. Мы за последнее время потеряли 11 игроков, а я делаю то, что хорошо умею – продвигаю молодых футболистов. Не все готовы играть в стартовом составе, но они уже в команде. И нужно пройти эти моменты без потери своего статуса, в том числе на международном уровне. Денег не так много».

«Шахтер» сумел подписать украинцев, игравших в других европейских чемпионатах. Они смогли выйти в 1/8 финала Лиги Европы, но это очень тяжело. Это как в Румынии. Все у нас хотят видеть румынскую команду в Лиге чемпионов, но это невероятно тяжело и становится все тяжелее и тяжелее», — сказал Луческу.

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Источник Sport Total FM
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Комментарии 6
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Gargantua
до войны шло планомерное развитие.
но с войной Луческу потерял нити управления командой.
я думал виной скомканое межсезонье и после этого межсезонья все нормализуется, но похоже с этой командой Луческу уже сделать ничего не может.
в такой ситуации лучшее это действительно доверять молодым. Обкатка потом пригодится.
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+2
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Nick.Grabowski
Завжди можна буде продати молодих талантів Динамо в Борнмут, Тоттенхем або Евертон за "великі гроші" по потрібним каналам та зв'язкам для "своїх".  
Тепер поняття фарм-клуби та клуби з однієї пісочниці виходить на новий, європейський світовий рівень. 
Якщо раніше такі трансфери робилися лише в межах СНД (Шахтар-Зеніт, Динамо-ЦСКА),  то тепер вже трансферний фарс (імітація великих угод) поширюється на всю Європу.
Все "завдяки" величезним (дурним) грошам зі США, китайців, арабів та шейхо-олігархів з України та кацапстану. 
Якщо так буде продовжуватися і далі, то європейський футбол безумовно буде деградувати та перетворюватися на фарс. 
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-3
BestOf
Ты позоря наше Динамо во всех турнирах ,только деньги заколачиваешь на спокойную старость 
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-5
ManCity
Брехун. Скільки молодих українських футболістів він «просунув» за час роботи у Шахтарі? 
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-5
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