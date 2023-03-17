Мирча ЛУЧЕСКУ: «Делаю то, что умею – продвигаю молодых игроков Динамо»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу рассказал о том, что сейчас в Украину не приезжают хорошие легионеры, а тренер вынужден все больше доверять игрокам без опыта.

«Иностранные игроки больше не приезжают, а приходят те, кто ниже уровнем в сравнении с теми, кто уже в команде. Мы за последнее время потеряли 11 игроков, а я делаю то, что хорошо умею – продвигаю молодых футболистов. Не все готовы играть в стартовом составе, но они уже в команде. И нужно пройти эти моменты без потери своего статуса, в том числе на международном уровне. Денег не так много».

«Шахтер» сумел подписать украинцев, игравших в других европейских чемпионатах. Они смогли выйти в 1/8 финала Лиги Европы, но это очень тяжело. Это как в Румынии. Все у нас хотят видеть румынскую команду в Лиге чемпионов, но это невероятно тяжело и становится все тяжелее и тяжелее», — сказал Луческу.