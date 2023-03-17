СМИ: Малиновский стал полноценным игроком Марселя

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал полноценным игроком «Марселя». Об этом сообщают французские СМИ.

В январе Малиновский перешел в «Марсель» из «Аталанты» на правах аренды с опцией выкупа, который при определенных условиях становился обязательным. Это условие – сохранение «Марселем» места в Лиге 1 на следующий сезон.

За 11 туров до финиша «Марсель» уже математически обеспечил себе место в Лиге 1: отставание от зоны вылета – 33 очка. Это значит, что «Марсель» обязан выкупить Малиновского. По разным источникам, сумма выкупа – от 10 до 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Малиновского 2 гола в 13 матчах за «Марсель» во всех турнирах.