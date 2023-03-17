Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Приносим извинения тем, кто надеялся и верил в чудо»
Команда вылетела из еврокубков
Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич оценил поражение 1:7 от «Фейеноорда» в Лиге Европы, а также весь европейский путь команды в сезоне в целом.
«Поражение очень болит, и мы приносим извинение украинским болельщикам, которые надеялись на нас и на новое чудо. Но был хороший соперник, который наказал нас за все ошибки. Возможно, при 0:2, когда были моменты Судакова, мы могли вернуться, но третий гол закончил все наши иллюзии».
«Но я горжусь ребятами и тем европутем, который мы прошли. 10 матчей сыграла команда, на которую никто не ставил. И мы должны ценить то, что нам удалось сделать. Теперь нужно переориентироваться на чемпионат, который является основной для еврокубков».
«А за этот результат отвечаю я, поэтому еще раз извиняюсь за большое поражение», — сказал Йовичевич.
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