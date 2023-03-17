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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Приносим извинения тем, кто надеялся и верил в чудо»
Украина. Премьер лига
17 марта 2023, 15:11 | Обновлено 17 марта 2023, 15:46
948
6

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Приносим извинения тем, кто надеялся и верил в чудо»

Команда вылетела из еврокубков

17 марта 2023, 15:11 | Обновлено 17 марта 2023, 15:46
948
6
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Приносим извинения тем, кто надеялся и верил в чудо»
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич оценил поражение 1:7 от «Фейеноорда» в Лиге Европы, а также весь европейский путь команды в сезоне в целом.

«Поражение очень болит, и мы приносим извинение украинским болельщикам, которые надеялись на нас и на новое чудо. Но был хороший соперник, который наказал нас за все ошибки. Возможно, при 0:2, когда были моменты Судакова, мы могли вернуться, но третий гол закончил все наши иллюзии».

«Но я горжусь ребятами и тем европутем, который мы прошли. 10 матчей сыграла команда, на которую никто не ставил. И мы должны ценить то, что нам удалось сделать. Теперь нужно переориентироваться на чемпионат, который является основной для еврокубков».

«А за этот результат отвечаю я, поэтому еще раз извиняюсь за большое поражение», — сказал Йовичевич.

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Игор Йовичевич Шахтер Донецк Лига Европы Фейеноорд - Шахтер
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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GloryUkraine
На диво мало хто розраховував, але 7:1 ніхто не чекав. 
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+5
fitnes_sports066
Слишком эмоциональная личность
Сначала оскорбляет вице-президент Кривбасса,  потом просит прощения
Сначала говорить о Манчестер Юнайтед, а теперь просит прощения что разочаровал
Ещё не такое услышим.
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+4
Перец
Молодець вибачився за гру своїх підопічних, а в Луческу всі винні судді,перельоти, поля тільки не він !
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+2
BestOf
У кротовни хороший тренер молодец довёл команду до 1/8 ЛЕ от которой даже не ожидали одного гола в группе  лч,а они на уровне с Реалом играли там  немного не повезло, имели шансы даже  до последнего матча выйти с группы  ,а наш Луческу одно очко в группе с командой Кипра и последнее место и все  рады как так и надо ,ещё должны ему ноги целовать теперь 
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+1
Soler61
Как тренер ноль.Совеошенно не работает над тактикой .Чисто играют как будет а вдруг повезет .
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-2
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