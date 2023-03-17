Пеп ГВАРДИОЛА: «Мне очень жаль Виейра»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал новость об увольнении Патрика Виейра из «Кристал Пэлас».

«Мне очень жаль Патрика Виейра. Я не знаю, почему его уволили. Однако новые возможности не заставят себя ждать. Нет, я не думаю о том, как это повлияет на их игру с «Арсеналом», - сказал Гвардиола.

Напомним, под руководством Виейра «Кристал Пэлас» не могли выиграть в последних 11 матчах чемпионата АПЛ.