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Англия
17 марта 2023, 13:13 |
660
0

ВИДЕО. Игроки Челси угадывают рейтинг Мудрика

Новое интересное видео на ютуб-канале ЕВРО-ФУТБОЛ

17 марта 2023, 13:13 |
660
0
ВИДЕО. Игроки Челси угадывают рейтинг Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Компания EA Sports опубликовала список новых специальных карточек в режиме Ultimate Team футбольного симулятора FIFA 23.

В коллекцию Future Stars попал украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик – он получил общий рейтинг 90.

В этом видео футболисты «Челси» Уэсли Фофана, Бенуа Бедьяшиль, Карни Чуквуэмека будут пытаться угадать рейтинг украинского вингера.

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Челси Михаил Мудрик видео Уэсли Фофана Бенуа Бедьяшиль Карни Чуквуэмека
Источник Sport.ua
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