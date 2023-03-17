Англия17 марта 2023, 13:13 |
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ВИДЕО. Игроки Челси угадывают рейтинг Мудрика
Новое интересное видео на ютуб-канале ЕВРО-ФУТБОЛ
17 марта 2023, 13:13 |
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Компания EA Sports опубликовала список новых специальных карточек в режиме Ultimate Team футбольного симулятора FIFA 23.
В коллекцию Future Stars попал украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик – он получил общий рейтинг 90.
В этом видео футболисты «Челси» Уэсли Фофана, Бенуа Бедьяшиль, Карни Чуквуэмека будут пытаться угадать рейтинг украинского вингера.
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