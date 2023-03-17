Металлист – Александрия. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч 18-го тура УПЛ
В пятницу, 17 марта, состоится матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист» сыграет против «Александрии».
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Металлист»: Ермолов – Романюк , Мизюк, Порох, Картушов, Ралюченко, Чайковский, Демченко, Коркишко, Бойчук, Прядун.
Запасные: Костик, Шумилов,Наумец, Панасенко,Рязанцев,Самуэл, Багачанский, Николишин, Влага.
«Александрия»: Шевченко – Ковалец, Кулаков, Калитвинцев, Третьяков, Мирошниченко, Логинов, Цуриков, Бондаренко, Михайленко, Мустафаев.
Запасные: Горох, Савченко, Бабогло, Сигееев, Волошин, Кожушко, Шулянский, Скорко, Копина,Рыбалка, Кобзар, Ермаков.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Александрия».
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