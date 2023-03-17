Металлист – Александрия. Стартовые составы команд

В пятницу, 17 марта, состоится матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист» сыграет против «Александрии».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:



«Металлист»: Ермолов – Романюк , Мизюк, Порох, Картушов, Ралюченко, Чайковский, Демченко, Коркишко, Бойчук, Прядун.

Запасные: Костик, Шумилов,Наумец, Панасенко,Рязанцев,Самуэл, Багачанский, Николишин, Влага.

«Александрия»: Шевченко – Ковалец, Кулаков, Калитвинцев, Третьяков, Мирошниченко, Логинов, Цуриков, Бондаренко, Михайленко, Мустафаев.

Запасные: Горох, Савченко, Бабогло, Сигееев, Волошин, Кожушко, Шулянский, Скорко, Копина,Рыбалка, Кобзар, Ермаков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Александрия».