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Украина. Премьер лига
17 марта 2023, 12:55 | Обновлено 17 марта 2023, 12:56
133
0

Металлист – Александрия. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 18-го тура УПЛ

17 марта 2023, 12:55 | Обновлено 17 марта 2023, 12:56
133
0
Металлист – Александрия. Стартовые составы команд
УПЛ

В пятницу, 17 марта, состоится матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист» сыграет против «Александрии».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Металлист»: Ермолов – Романюк , Мизюк, Порох, Картушов, Ралюченко, Чайковский, Демченко, Коркишко, Бойчук, Прядун.

Запасные: Костик, Шумилов,Наумец, Панасенко,Рязанцев,Самуэл, Багачанский, Николишин, Влага.

«Александрия»: Шевченко – Ковалец, Кулаков, Калитвинцев, Третьяков, Мирошниченко, Логинов, Цуриков, Бондаренко, Михайленко, Мустафаев.

Запасные: Горох, Савченко, Бабогло, Сигееев, Волошин, Кожушко, Шулянский, Скорко, Копина,Рыбалка, Кобзар, Ермаков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Александрия».

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Источник Sport.ua
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