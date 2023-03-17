Орлов и Ваншельбойм дошли до четвертьфинала на турнире ITF в Индии

Украинские теннисисты Владислав Орлов и Эрик Ваншельбойм не смогли пробиться в полуфинал на 25-тысячнике ITF в Нью-Дели.

Владислав, посеянный под третьим номером, проиграл Юсуке Такахаси из Японии.

Эрик, получивший шестой номер посева, проиграл первой ракетке турнира Евгению Донскому.

Нью-Дели. 1/4 финала

Владислав Орлов (Украина) – Юсуке Такахаси (Япония) – 6:7(5), 3:6

Эрик Ваншельбойм (Украина) – Евгений Донской – 4:6, 0:6