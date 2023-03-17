ITF17 марта 2023, 12:22 |
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Орлов и Ваншельбойм дошли до четвертьфинала на турнире ITF в Индии
Владислав и Эрик не смогли пробиться в полуфинал
17 марта 2023, 12:22 |
36
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Украинские теннисисты Владислав Орлов и Эрик Ваншельбойм не смогли пробиться в полуфинал на 25-тысячнике ITF в Нью-Дели.
Владислав, посеянный под третьим номером, проиграл Юсуке Такахаси из Японии.
Эрик, получивший шестой номер посева, проиграл первой ракетке турнира Евгению Донскому.
Нью-Дели. 1/4 финала
Владислав Орлов (Украина) – Юсуке Такахаси (Япония) – 6:7(5), 3:6
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Евгений Донской – 4:6, 0:6
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