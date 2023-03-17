ВИДЕО. Треш из ЛК. Болельщик турецкой команды сломал нос игроку Фиорентины
Алессандро Бьянко пострадал от фаната «Сивасспора»
В четверг, 16 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги конференций между турецким клубом «Сивасспор» и итальянской «Фиорентиной». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «фиалок».
Первый поединок, который прошел в Италии, также остался за «Фиорентиной» – 1:0. По итогам двух встреч итальянский клуб прошел в четвертьфинал Лиги конференций.
После окончания поединка двое болельщиков турецкой команды выбежали на поле. Один из них ударил защитника «Фиорентины» Алессандро Бьянко по лицу. В итоге у 20-летнего итальянского защитника сломан нос.
ВИДЕО. Треш из ЛК. Болельщик турецкой команды сломал нос игроку Фиорентины
👊Vergognosa aggressione a Bianco durante Sivasspor-Fiorentina ⚠️ pic.twitter.com/quplaAXCue— Passione Fiorentina (@PassioneFiorent) March 17, 2023
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