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  4. ВИДЕО. Треш из ЛК. Болельщик турецкой команды сломал нос игроку Фиорентины
Лига конференций
17 марта 2023, 10:50 | Обновлено 17 марта 2023, 10:52
1322
6

ВИДЕО. Треш из ЛК. Болельщик турецкой команды сломал нос игроку Фиорентины

Алессандро Бьянко пострадал от фаната «Сивасспора»

17 марта 2023, 10:50 | Обновлено 17 марта 2023, 10:52
1322
6
ВИДЕО. Треш из ЛК. Болельщик турецкой команды сломал нос игроку Фиорентины
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 16 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги конференций между турецким клубом «Сивасспор» и итальянской «Фиорентиной». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «фиалок».

Первый поединок, который прошел в Италии, также остался за «Фиорентиной» – 1:0. По итогам двух встреч итальянский клуб прошел в четвертьфинал Лиги конференций.

После окончания поединка двое болельщиков турецкой команды выбежали на поле. Один из них ударил защитника «Фиорентины» Алессандро Бьянко по лицу. В итоге у 20-летнего итальянского защитника сломан нос.

ВИДЕО. Треш из ЛК. Болельщик турецкой команды сломал нос игроку Фиорентины

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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icebeer
Тюрьма,штраф и бан стадику. Шикарно.
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+5
Remark
Это ж не первый подобный случай связанный с турецкими болельщиками. 
Даже с обезьянами сравнить не могу, так как обезьяны себя ведут попристойнее. Самое мягкое - это дикари с каменного века, ноль в галочке развития.
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+3
umnuy2
человеку сломали нос он даже не шелохнулся---неймара чуть толкнут и кричит крутится валяется полчаса
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+1
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ManUtd
Можна писати дисертацію на тему: "Як відрізнити турецького вболівальника з орангутаном у їх природному середовищі існування"
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0
Болела
Дичина
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0
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