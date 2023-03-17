В четверг, 16 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги конференций между турецким клубом «Сивасспор» и итальянской «Фиорентиной». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «фиалок».

Первый поединок, который прошел в Италии, также остался за «Фиорентиной» – 1:0. По итогам двух встреч итальянский клуб прошел в четвертьфинал Лиги конференций.

После окончания поединка двое болельщиков турецкой команды выбежали на поле. Один из них ударил защитника «Фиорентины» Алессандро Бьянко по лицу. В итоге у 20-летнего итальянского защитника сломан нос.

ВИДЕО. Треш из ЛК. Болельщик турецкой команды сломал нос игроку Фиорентины