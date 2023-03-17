Кевин Келси стал самым молодым бомбардиром «Шахтера» в еврокубках. Гол престижа в матче с «Фейеноордом» венесуэльский форвард забил в 18 лет 232 дня. Прежний рекорд 19-летней давности, принадлежавший Чиприану Марике, он превзошел на 67 дней. К слову, гол Келси оказался 10-м для горняков в еврокубковых баталиях с командами из Нидерландов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры «Шахтера» в еврокубках:

Возраст Игрок Дата Ранг Стадия Соперник Счет 18 лет 232 дня Кевин КЕЛСИ 16.03.2023 ЛЕ 1/8 Фейеноорд (г) 1:7 18 лет 299 дней Чиприан МАРИКА 27.07.2004 ЛЧ КР2 Пюник (г) 3:1 19 лет 145 дней Владимир ЯКСМАНИЦКИЙ 29.06.1996 КИ ГТ Атака-Аура (д) 1:2 19 лет 161 день Алексей БЕЛИК 26.07.2000 ЛЧ КР2 Левадия (д) 4:1 19 лет 169 дней Джулиус АГАХОВА 31.07.2001 ЛЧ КР2 Лугано (г) 1:2 19 лет 264 дня ТЕТЕ 06.11.2019 ЛЧ ГТ Динамо З (г) 3:3 19 лет 273 дня МАРКОС АНТОНИУ 12.03.2000 ЛЕ 1/8 Вольфсбург (г) 2:1 19 лет 341 день Александр ГЛАДКИЙ 31.07.2007 ЛЧ КР2 Пюник (г) 2:0 20 лет 6 дней Геннадий ЗУБОВ 18.09.1997 КК 1/16 Боавишта (г) 3:2 20 лет 11 дней Виктор КОВАЛЕНКО 25.02.2016 ЛЕ 1/16 Шальке (г) 3:0

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд.