Кевин Келси стал самым молодым бомбардиром Шахтера в еврокубках
Гол «Фейеноорду» венесуэлец забил в 18 лет 232 дня
Кевин Келси стал самым молодым бомбардиром «Шахтера» в еврокубках. Гол престижа в матче с «Фейеноордом» венесуэльский форвард забил в 18 лет 232 дня. Прежний рекорд 19-летней давности, принадлежавший Чиприану Марике, он превзошел на 67 дней. К слову, гол Келси оказался 10-м для горняков в еврокубковых баталиях с командами из Нидерландов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые бомбардиры «Шахтера» в еврокубках:
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 232 дня
|
Кевин КЕЛСИ
|
16.03.2023
|
ЛЕ
|
1/8
|
Фейеноорд (г)
|
1:7
|
18 лет 299 дней
|
Чиприан МАРИКА
|
27.07.2004
|
ЛЧ
|
КР2
|
Пюник (г)
|
3:1
|
19 лет 145 дней
|
Владимир ЯКСМАНИЦКИЙ
|
29.06.1996
|
КИ
|
ГТ
|
Атака-Аура (д)
|
1:2
|
19 лет 161 день
|
Алексей БЕЛИК
|
26.07.2000
|
ЛЧ
|
КР2
|
Левадия (д)
|
4:1
|
19 лет 169 дней
|
Джулиус АГАХОВА
|
31.07.2001
|
ЛЧ
|
КР2
|
Лугано (г)
|
1:2
|
19 лет 264 дня
|
ТЕТЕ
|
06.11.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо З (г)
|
3:3
|
19 лет 273 дня
|
МАРКОС АНТОНИУ
|
12.03.2000
|
ЛЕ
|
1/8
|
Вольфсбург (г)
|
2:1
|
19 лет 341 день
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
31.07.2007
|
ЛЧ
|
КР2
|
Пюник (г)
|
2:0
|
20 лет 6 дней
|
Геннадий ЗУБОВ
|
18.09.1997
|
КК
|
1/16
|
Боавишта (г)
|
3:2
|
20 лет 11 дней
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
25.02.2016
|
ЛЕ
|
1/16
|
Шальке (г)
|
3:0
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Роман Скрипнюк защищал Украину от рашистов
Иан Райт – о трансферной политике лондонских «канониров»