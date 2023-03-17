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Лига Европы
17 марта 2023, 01:42 | Обновлено 17 марта 2023, 02:11
92
0

Кевин Келси стал самым молодым бомбардиром Шахтера в еврокубках

Гол «Фейеноорду» венесуэлец забил в 18 лет 232 дня

17 марта 2023, 01:42 | Обновлено 17 марта 2023, 02:11
92
0
Кевин Келси стал самым молодым бомбардиром Шахтера в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Келси

Кевин Келси стал самым молодым бомбардиром «Шахтера» в еврокубках. Гол престижа в матче с «Фейеноордом» венесуэльский форвард забил в 18 лет 232 дня. Прежний рекорд 19-летней давности, принадлежавший Чиприану Марике, он превзошел на 67 дней. К слову, гол Келси оказался 10-м для горняков в еврокубковых баталиях с командами из Нидерландов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры «Шахтера» в еврокубках:

Возраст

Игрок

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

18 лет 232 дня

Кевин КЕЛСИ

16.03.2023

ЛЕ

1/8

Фейеноорд (г)

1:7

18 лет 299 дней

Чиприан МАРИКА

27.07.2004

ЛЧ

КР2

Пюник (г)

3:1

19 лет 145 дней

Владимир ЯКСМАНИЦКИЙ

29.06.1996

КИ

ГТ

Атака-Аура (д)

1:2

19 лет 161 день

Алексей БЕЛИК

26.07.2000

ЛЧ

КР2

Левадия (д)

4:1

19 лет 169 дней

Джулиус АГАХОВА

31.07.2001

ЛЧ

КР2

Лугано (г)

1:2

19 лет 264 дня

ТЕТЕ

06.11.2019

ЛЧ

ГТ

Динамо З (г)

3:3

19 лет 273 дня

МАРКОС АНТОНИУ

12.03.2000

ЛЕ

1/8

Вольфсбург (г)

2:1

19 лет 341 день

Александр ГЛАДКИЙ

31.07.2007

ЛЧ

КР2

Пюник (г)

2:0

20 лет 6 дней

Геннадий ЗУБОВ

18.09.1997

КК

1/16

Боавишта (г)

3:2

20 лет 11 дней

Виктор КОВАЛЕНКО

25.02.2016

ЛЕ

1/16

Шальке (г)

3:0

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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