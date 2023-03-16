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Англия
16 марта 2023, 23:27 | Обновлено 16 марта 2023, 23:40
354
0

ВИДЕО. Шедевр! Спортинг сравнял счет с Арсеналом голом с центра поля

Педру Гонсалвеш забил чудо-гол на 62-й минуте матча Лиги Европы

16 марта 2023, 23:27 | Обновлено 16 марта 2023, 23:40
354
0
ВИДЕО. Шедевр! Спортинг сравнял счет с Арсеналом голом с центра поля
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта в Лондоне проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором английский «Арсенал» встречается с португальским «Спортингом».

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В первой игре, которая состоялась неделю назад, была зафиксирована ничья (2:2).

Педру Гонсалвеш забил чудо-гол на 62-й минуте и сравнял счет ударом с центра поля! (1:1)

ГОЛ! 1:1. Педру Гонсалвеш, 62 мин.

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Источник Sport.ua
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