Англия16 марта 2023, 23:27 | Обновлено 16 марта 2023, 23:40
354
0
ВИДЕО. Шедевр! Спортинг сравнял счет с Арсеналом голом с центра поля
Педру Гонсалвеш забил чудо-гол на 62-й минуте матча Лиги Европы
16 марта 2023, 23:27 | Обновлено 16 марта 2023, 23:40
354
0
16 марта в Лондоне проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором английский «Арсенал» встречается с португальским «Спортингом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первой игре, которая состоялась неделю назад, была зафиксирована ничья (2:2).
Педру Гонсалвеш забил чудо-гол на 62-й минуте и сравнял счет ударом с центра поля! (1:1)
ГОЛ! 1:1. Педру Гонсалвеш, 62 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 марта 2023, 18:21 11
Сыграют все основные защитники
Бокс | 16 марта 2023, 13:32 2
Известный тренер предполагает, что Тайсон хочет после боя с украинцем уйти из бокса
Футбол | 16.03.2023, 16:18
Футбол | 16.03.2023, 21:37
Футбол | 16.03.2023, 20:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.03.2023, 17:29 13
15.03.2023, 07:00 1
16.03.2023, 12:24 1
15.03.2023, 16:45 2
14.03.2023, 19:28 45
16.03.2023, 13:35 3
15.03.2023, 21:43 1
14.03.2023, 23:51 36