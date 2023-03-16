Лига Европы16 марта 2023, 22:40 | Обновлено 16 марта 2023, 22:47
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ВИДЕО. Гранит Джака вывел Арсенал вперед в игре со Спортингом
В первой игре, которая состоялась неделю назад, была зафиксирована ничья
16 марта 2023, 22:40 | Обновлено 16 марта 2023, 22:47
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16 марта в Лондоне проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором английский «Арсенал» встречается с португальским «Спортингом».
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В первой игре, которая состоялась неделю назад, была зафиксирована ничья (2:2).
На 19-й минуте Гранит Джака вывел канониров вперед (1:0).
ГОЛ! 1:0. Гранит Джака, 19 мин.
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