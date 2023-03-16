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Лига Европы
16 марта 2023, 22:40 | Обновлено 16 марта 2023, 22:47
390
0

ВИДЕО. Гранит Джака вывел Арсенал вперед в игре со Спортингом

В первой игре, которая состоялась неделю назад, была зафиксирована ничья

16 марта 2023, 22:40 | Обновлено 16 марта 2023, 22:47
390
0
ВИДЕО. Гранит Джака вывел Арсенал вперед в игре со Спортингом
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта в Лондоне проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором английский «Арсенал» встречается с португальским «Спортингом».

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В первой игре, которая состоялась неделю назад, была зафиксирована ничья (2:2).

На 19-й минуте Гранит Джака вывел канониров вперед (1:0).

ГОЛ! 1:0. Гранит Джака, 19 мин.

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Источник Sport.ua
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