ВИДЕО. Как Кевин Келси забил гол престижа в Роттердаме

16 марта в Роттердаме прошел ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором нидерландский «Фейеноорд» встречался с донецким «Шахтером».

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В первой игре, которая состоялась неделю назад в Варшаве, была зафиксирована ничья (1:1).

⚽️ Гол престижа в конце игры для горняков забил вышедший на замену Кевин Келси (7:1).

ГОЛ! 7:1. Кевин Келси, 87 мин.