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Лига Европы
16 марта 2023, 22:15 | Обновлено 16 марта 2023, 22:28
1532
2

ВИДЕО. Как Кевин Келси забил гол престижа в Роттердаме

Неудачно для горняков прошел матч 1/8 финала Лиги Европы c «Фейеноордом»

16 марта 2023, 22:15 | Обновлено 16 марта 2023, 22:28
1532
2
ВИДЕО. Как Кевин Келси забил гол престижа в Роттердаме
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Келси

16 марта в Роттердаме прошел ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором нидерландский «Фейеноорд» встречался с донецким «Шахтером».

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В первой игре, которая состоялась неделю назад в Варшаве, была зафиксирована ничья (1:1).

⚽️ Гол престижа в конце игры для горняков забил вышедший на замену Кевин Келси (7:1).

ГОЛ! 7:1. Кевин Келси, 87 мин.

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Лига Европы Шахтер Донецк Фейеноорд Фейеноорд - Шахтер видео голов и обзор Кевин Келси
Источник Sport.ua
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Springfield
Бо венесуэльского рода. Он и последний пеналь забил на спокухе.
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