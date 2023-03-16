Лига Европы16 марта 2023, 22:15 | Обновлено 16 марта 2023, 22:28
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ВИДЕО. Как Кевин Келси забил гол престижа в Роттердаме
Неудачно для горняков прошел матч 1/8 финала Лиги Европы c «Фейеноордом»
16 марта 2023, 22:15 | Обновлено 16 марта 2023, 22:28
1532
2
16 марта в Роттердаме прошел ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором нидерландский «Фейеноорд» встречался с донецким «Шахтером».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первой игре, которая состоялась неделю назад в Варшаве, была зафиксирована ничья (1:1).
⚽️ Гол престижа в конце игры для горняков забил вышедший на замену Кевин Келси (7:1).
ГОЛ! 7:1. Кевин Келси, 87 мин.
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Бо венесуэльского рода. Он и последний пеналь забил на спокухе.
Единственный кто хоть что-то пытался сделать
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