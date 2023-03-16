Директор Ювентуса «Погба останется в Ювентусе»

После возвращения в «Ювентус» летом прошлого года Поль Погба провел на поле всего 35 минут в официальных матчах. Из-за этого в СМИ пошли разговоры о том, что туринский клуб избавится от высокооплачиваемого хавбека летом.

Однако коммерческий директор «Ювентуса» Франческо Кальво эти слухи опроверг:

«Я читал много заголовков газет о продаже Поля Погба или расторжении контракта. Это неправда. Он останется в «Ювентусе», и мы надеемся снова увидеть его на поле как можно скорее».