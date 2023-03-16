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Италия
16 марта 2023, 21:34 | Обновлено 16 марта 2023, 21:35
189
0

Директор Ювентуса «Погба останется в Ювентусе»

Туринский клуб не собирается прощаться с хавбеком

16 марта 2023, 21:34 | Обновлено 16 марта 2023, 21:35
189
0
Директор Ювентуса «Погба останется в Ювентусе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

После возвращения в «Ювентус» летом прошлого года Поль Погба провел на поле всего 35 минут в официальных матчах. Из-за этого в СМИ пошли разговоры о том, что туринский клуб избавится от высокооплачиваемого хавбека летом.

Однако коммерческий директор «Ювентуса» Франческо Кальво эти слухи опроверг:

«Я читал много заголовков газет о продаже Поля Погба или расторжении контракта. Это неправда. Он останется в «Ювентусе», и мы надеемся снова увидеть его на поле как можно скорее».

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Ювентус Поль Погба
Источник Николо Скира
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