Италия16 марта 2023, 21:34 | Обновлено 16 марта 2023, 21:35
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Директор Ювентуса «Погба останется в Ювентусе»
Туринский клуб не собирается прощаться с хавбеком
16 марта 2023, 21:34 | Обновлено 16 марта 2023, 21:35
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После возвращения в «Ювентус» летом прошлого года Поль Погба провел на поле всего 35 минут в официальных матчах. Из-за этого в СМИ пошли разговоры о том, что туринский клуб избавится от высокооплачиваемого хавбека летом.
Однако коммерческий директор «Ювентуса» Франческо Кальво эти слухи опроверг:
«Я читал много заголовков газет о продаже Поля Погба или расторжении контракта. Это неправда. Он останется в «Ювентусе», и мы надеемся снова увидеть его на поле как можно скорее».
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