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Лига Европы
16 марта 2023, 21:23 | Обновлено 16 марта 2023, 22:12
4234
14

Футбольная катастрофа. Уже 7 мячей побывало в воротах Шахтера в Роттердаме

Ужасное фиаско в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Фейеноорда»

16 марта 2023, 21:23 | Обновлено 16 марта 2023, 22:12
4234
14
Футбольная катастрофа. Уже 7 мячей побывало в воротах Шахтера в Роттердаме
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта в Роттердаме проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором нидерландский «Фейеноорд» встречается с донецким «Шахтером».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первой игре, которая состоялась неделю назад в Варшаве, была зафиксирована ничья (1:1).

⚽️ Уже 7 мячей побывало в воротах «Шахтера» в Роттердаме. Это кошмар (7:0).

ГОЛ! 6:0. Алиреза Джаханбахш, 64 мин.

ГОЛ! 7:0. Данилу, 67 мин.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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Володимир Семигайло
Чекаємо на коментар дружини П'ятова.
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+10
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Serhii P.
Захист "Шахтаря" - розігнати, тих рижих, Боднарів та інше лайно! Скільки там Трубін коштує? Скільки він сьогодні з-за меж штрафного пропустив?
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+3
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fanat822
Будет ли твит Шахтёра про 7 мячей?
 а то они сильно смеялись и набивались в кореша к Ливерпулю помнится после 7 мячей в чемпионате пару недель назад 
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+2
Alehandro
Новость про 6:0 даже не успели добавить))
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+2
K 12
Добро пожаловать в клуб 7-0
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
fitnes_sports066
Классный матч, два погрома за евросезон в сумме 11-1
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+1
Павло Бубенко
7-1 це просто ганьбе ганебна! Позорище у виконанні футбольорів "шахти"...Мільйонери, мать вашу...
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0
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