Футбольная катастрофа. Уже 7 мячей побывало в воротах Шахтера в Роттердаме

16 марта в Роттердаме проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором нидерландский «Фейеноорд» встречается с донецким «Шахтером».

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В первой игре, которая состоялась неделю назад в Варшаве, была зафиксирована ничья (1:1).

⚽️ Уже 7 мячей побывало в воротах «Шахтера» в Роттердаме. Это кошмар (7:0).

ГОЛ! 6:0. Алиреза Джаханбахш, 64 мин.

ГОЛ! 7:0. Данилу, 67 мин.