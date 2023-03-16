Лига Европы16 марта 2023, 21:23 | Обновлено 16 марта 2023, 22:12
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Футбольная катастрофа. Уже 7 мячей побывало в воротах Шахтера в Роттердаме
Ужасное фиаско в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Фейеноорда»
16 марта 2023, 21:23 | Обновлено 16 марта 2023, 22:12
4234
14
16 марта в Роттердаме проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором нидерландский «Фейеноорд» встречается с донецким «Шахтером».
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В первой игре, которая состоялась неделю назад в Варшаве, была зафиксирована ничья (1:1).
⚽️ Уже 7 мячей побывало в воротах «Шахтера» в Роттердаме. Это кошмар (7:0).
ГОЛ! 6:0. Алиреза Джаханбахш, 64 мин.
ГОЛ! 7:0. Данилу, 67 мин.
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а то они сильно смеялись и набивались в кореша к Ливерпулю помнится после 7 мячей в чемпионате пару недель назад