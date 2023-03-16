Украина. Премьер лига16 марта 2023, 21:21 |
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Защитник Шахтера получил вызов в сборную Грузии
Георгий Гочолейшвили может сыграть с Монголией и Норвегией
16 марта 2023, 21:21 |
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Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль вызвал на мартовские матчи команды защитника донецкого «Шахтера» Георгия Гочолейшвили.
25 марта Грузия проведет товарищеский матч против Монголии, а 28 марта – стартовый матч отбора на Евро-2024 против Норвегии. Оба матча пройдут в Батуми.
На счету Гочолейшвили уже есть один матч за сборную Грузии. 17 ноября 2022 года он провел все 90 минут в товарищеском матче против Марокко.
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