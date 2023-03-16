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  4. ВИДЕО. Это фиаско. Шахтер пропустил 5 голов. Идрисси дважды положил в угол
Лига Европы
16 марта 2023, 21:07 | Обновлено 16 марта 2023, 22:10
1500
1

ВИДЕО. Это фиаско. Шахтер пропустил 5 голов. Идрисси дважды положил в угол

В матче 1/8 финала Лиги Европы продолжается разгром донецкой команды

16 марта 2023, 21:07 | Обновлено 16 марта 2023, 22:10
1500
1
ВИДЕО. Это фиаско. Шахтер пропустил 5 голов. Идрисси дважды положил в угол
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта в Роттердаме проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором нидерландский «Фейеноорд» встречается с донецким «Шахтером».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первой игре, которая состоялась неделю назад в Варшаве, была зафиксирована ничья (1:1).

⚽️ После перерыва продолжился разгром «Шахтера». Уссама Идрисси дважды положил мяч точно в угол, обыграв Ефима Коноплю (5:0).

ГОЛ! 4:0. Уссама Идрисси, 49 мин.

ГОЛ! 5:0. Уссама Идрисси, 60 мин.

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Лига Европы Шахтер Донецк Фейеноорд Фейеноорд - Шахтер видео голов и обзор Уссама Идрисси
Источник Sport.ua
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romeoboss
Щось на шталт цего я і очикував,ну не 7:0 але,але це наша дійсність
Ні чего не зробишь! 87хвил.🆒Шахтар забив ну хочаб не в суху!
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