Лига Европы16 марта 2023, 21:07 | Обновлено 16 марта 2023, 22:10
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ВИДЕО. Это фиаско. Шахтер пропустил 5 голов. Идрисси дважды положил в угол
В матче 1/8 финала Лиги Европы продолжается разгром донецкой команды
16 марта 2023, 21:07 | Обновлено 16 марта 2023, 22:10
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16 марта в Роттердаме проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором нидерландский «Фейеноорд» встречается с донецким «Шахтером».
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В первой игре, которая состоялась неделю назад в Варшаве, была зафиксирована ничья (1:1).
⚽️ После перерыва продолжился разгром «Шахтера». Уссама Идрисси дважды положил мяч точно в угол, обыграв Ефима Коноплю (5:0).
ГОЛ! 4:0. Уссама Идрисси, 49 мин.
ГОЛ! 5:0. Уссама Идрисси, 60 мин.
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Ні чего не зробишь! 87хвил.🆒Шахтар забив ну хочаб не в суху!