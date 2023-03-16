ВИДЕО. Это фиаско. Шахтер пропустил 5 голов. Идрисси дважды положил в угол

16 марта в Роттердаме проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором нидерландский «Фейеноорд» встречается с донецким «Шахтером».

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В первой игре, которая состоялась неделю назад в Варшаве, была зафиксирована ничья (1:1).

⚽️ После перерыва продолжился разгром «Шахтера». Уссама Идрисси дважды положил мяч точно в угол, обыграв Ефима Коноплю (5:0).

ГОЛ! 4:0. Уссама Идрисси, 49 мин.

ГОЛ! 5:0. Уссама Идрисси, 60 мин.