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WTA
16 марта 2023, 21:03 |
231
0

Ига Свёнтек – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Индиан-Уэллс

16 марта 2023, 21:03 |
231
0
Ига Свёнтек – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

16 марта первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче 1/4 финала полька сразится против Сораны Кырсти из Румынии. Встреча состоится вторым запуском после матча Мухова – Рыбакина. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила полька.

В следующем раунде победительница матча сразится против Каролины Муховой (№76 WTA) или Елены Рыбакиной (№10 WTA).

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Источник Sport.ua
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