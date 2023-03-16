Ига Свёнтек – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 марта первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче 1/4 финала полька сразится против Сораны Кырсти из Румынии. Встреча состоится вторым запуском после матча Мухова – Рыбакина. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, победила полька.

В следующем раунде победительница матча сразится против Каролины Муховой (№76 WTA) или Елены Рыбакиной (№10 WTA).

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