ВИДЕО. Ужасный тайм. Шахтер пропустил 3-й гол. Фейенорд забил с пенальти

16 марта в Роттердаме проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором нидерландский «Фейеноорд» встречается с донецким «Шахтером».

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В первой игре, которая состоялась неделю назад в Варшаве, была зафиксирована ничья (1:1).

⚽️ Ужасный 1-й тайм для «Шахтера». Оркун Кёкчю, реализовав пенальти, оформил дубль на 38-й минуте. 3:0

ГОЛ! 3:0. Оркун Кёкчю, 38 мин (пен).