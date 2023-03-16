Лига Европы16 марта 2023, 20:37 | Обновлено 16 марта 2023, 20:43
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ВИДЕО. Ужасный тайм. Шахтер пропустил 3-й гол. Фейенорд забил с пенальти
Оркун Кёкчю оформил дубль на 38-й минуте матча 1/8 финала Лиги Европы
16 марта 2023, 20:37 | Обновлено 16 марта 2023, 20:43
1736
2
16 марта в Роттердаме проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором нидерландский «Фейеноорд» встречается с донецким «Шахтером».
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В первой игре, которая состоялась неделю назад в Варшаве, была зафиксирована ничья (1:1).
⚽️ Ужасный 1-й тайм для «Шахтера». Оркун Кёкчю, реализовав пенальти, оформил дубль на 38-й минуте. 3:0
ГОЛ! 3:0. Оркун Кёкчю, 38 мин (пен).
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Комментарии 2
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Жаль что нельзя сдаться как в шахматах. И как в боксе - бой не остановят. Мотивации уже нет. Остаётся ждать полнейшего разгрома или ломать ноги сопернику.
Просто чудова новина ! Вітаю Феєнорд ! З колорадами так і треба ! Як тобі Йовічевіч ? Це тобі за зраду Україні ! Це тобі за те що злягався з гнидою ахмєткою!
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