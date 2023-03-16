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Лига Европы
16 марта 2023, 20:37 | Обновлено 16 марта 2023, 20:43
1736
2

ВИДЕО. Ужасный тайм. Шахтер пропустил 3-й гол. Фейенорд забил с пенальти

Оркун Кёкчю оформил дубль на 38-й минуте матча 1/8 финала Лиги Европы

16 марта 2023, 20:37 | Обновлено 16 марта 2023, 20:43
1736
2
ВИДЕО. Ужасный тайм. Шахтер пропустил 3-й гол. Фейенорд забил с пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта в Роттердаме проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором нидерландский «Фейеноорд» встречается с донецким «Шахтером».

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В первой игре, которая состоялась неделю назад в Варшаве, была зафиксирована ничья (1:1).

⚽️ Ужасный 1-й тайм для «Шахтера». Оркун Кёкчю, реализовав пенальти, оформил дубль на 38-й минуте. 3:0

ГОЛ! 3:0. Оркун Кёкчю, 38 мин (пен).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Springfield
Жаль что нельзя сдаться как в шахматах. И как в боксе - бой не остановят. Мотивации уже нет. Остаётся ждать полнейшего разгрома или ломать ноги сопернику.
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+1
0665826283
Просто чудова новина ! Вітаю Феєнорд !  З колорадами так і треба ! Як тобі  Йовічевіч ? Це тобі за зраду Україні ! Це тобі за те що злягався з гнидою ахмєткою!
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-1
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