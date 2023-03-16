Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ситуация критическая. Шахтер пропустил второй гол от Фейенорда
Лига Европы
16 марта 2023, 20:25 | Обновлено 16 марта 2023, 20:37
914
0

ВИДЕО. Ситуация критическая. Шахтер пропустил второй гол от Фейенорда

Оркун Кёкчю точно пробил на 24-й минуте матча 1/8 финала Лиги Европы

16 марта 2023, 20:25 | Обновлено 16 марта 2023, 20:37
914
0
ВИДЕО. Ситуация критическая. Шахтер пропустил второй гол от Фейенорда
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта в Роттердаме проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором нидерландский «Фейеноорд» встречается с донецким «Шахтером».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первой игре, которая состоялась неделю назад в Варшаве, была зафиксирована ничья (1:1).

⚽️ «Шахтер» пропустил второй гол. Оркун Кёкчю точно пробил на 24-й минуте. 2:0

ГОЛ! 2:0. Оркун Кёкчю, 24 мин.

По теме:
Фейеноорд – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Ужасный тайм. Шахтер пропустил 3-й гол. Фейенорд забил с пенальти
Топ-голеадор из Мексики. Обидчик Шахтера возглавил реестр земляков в ЛЕ
Лига Европы Шахтер Донецк Фейеноорд Фейеноорд - Шахтер видео голов и обзор Оркун Кёкчю
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чуда не произошло. Реал во второй раз обыграл Ливерпуль
Футбол | 15 марта 2023, 23:58 7
Чуда не произошло. Реал во второй раз обыграл Ливерпуль
Чуда не произошло. Реал во второй раз обыграл Ливерпуль

Команда Карло Анчелотти с холодной головой похоронила шансы соперников в двухматчевой дуэли

Коноплянка восстановился после травмы и приступил к тренировкам
Футбол | 16 марта 2023, 16:39 1
Коноплянка восстановился после травмы и приступил к тренировкам
Коноплянка восстановился после травмы и приступил к тренировкам

Евгений может помочь сборной Украины

Тедди Атлас рассказал, почему Фьюри хочет убрать пункт о реванше с Усиком
Бокс | 16.03.2023, 13:32
Тедди Атлас рассказал, почему Фьюри хочет убрать пункт о реванше с Усиком
Тедди Атлас рассказал, почему Фьюри хочет убрать пункт о реванше с Усиком
Два опытных игрока Динамо не смогут сыграть с Зарей
Футбол | 16.03.2023, 14:08
Два опытных игрока Динамо не смогут сыграть с Зарей
Два опытных игрока Динамо не смогут сыграть с Зарей
Луческу будет доволен. Определены судьи на ближайший тур УПЛ
Футбол | 16.03.2023, 16:50
Луческу будет доволен. Определены судьи на ближайший тур УПЛ
Луческу будет доволен. Определены судьи на ближайший тур УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Украинцам негде играть, это конец». Свитолина против бойкота турниров
«Украинцам негде играть, это конец». Свитолина против бойкота турниров
14.03.2023, 19:28 45
Теннис
Известный украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы
Известный украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы
15.03.2023, 11:17 1
Футбол
Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
14.03.2023, 23:51 36
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
15.03.2023, 07:00 1
Биатлон
Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0. Пента-трик Холанда! Видео голов и обзор
Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0. Пента-трик Холанда! Видео голов и обзор
15.03.2023, 00:12 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА утвердила формат ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА утвердила формат ЧМ-2026
14.03.2023, 19:06 2
Футбол
Свёнтек не остановить. Известны все участницы 1/4 финала в Индиан-Уэллсе
Свёнтек не остановить. Известны все участницы 1/4 финала в Индиан-Уэллсе
15.03.2023, 07:36
Теннис
Еще одна суперзвезда женского биатлона объявила о завершении карьеры
Еще одна суперзвезда женского биатлона объявила о завершении карьеры
14.03.2023, 19:44 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности