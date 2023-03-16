ВИДЕО. Ситуация критическая. Шахтер пропустил второй гол от Фейенорда

16 марта в Роттердаме проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором нидерландский «Фейеноорд» встречается с донецким «Шахтером».

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В первой игре, которая состоялась неделю назад в Варшаве, была зафиксирована ничья (1:1).

⚽️ «Шахтер» пропустил второй гол. Оркун Кёкчю точно пробил на 24-й минуте. 2:0

ГОЛ! 2:0. Оркун Кёкчю, 24 мин.