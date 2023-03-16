Лига Европы16 марта 2023, 20:25 | Обновлено 16 марта 2023, 20:37
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ВИДЕО. Ситуация критическая. Шахтер пропустил второй гол от Фейенорда
Оркун Кёкчю точно пробил на 24-й минуте матча 1/8 финала Лиги Европы
16 марта 2023, 20:25 | Обновлено 16 марта 2023, 20:37
914
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16 марта в Роттердаме проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором нидерландский «Фейеноорд» встречается с донецким «Шахтером».
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В первой игре, которая состоялась неделю назад в Варшаве, была зафиксирована ничья (1:1).
⚽️ «Шахтер» пропустил второй гол. Оркун Кёкчю точно пробил на 24-й минуте. 2:0
ГОЛ! 2:0. Оркун Кёкчю, 24 мин.
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