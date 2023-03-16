Италия16 марта 2023, 20:19 |
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Капитан Милана: «Кессье был очень глупым»
Давиде Калабрия – о бывшем партнере по команде
16 марта 2023, 20:19 |
978
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Капитан «Милана» Давиде Калабрия негативно высказался о своем бывшем партнере по команде Франке Кессье:
«Кто среди нас самый бешеный? Ну, сложно сказать, но Кессье был очень глупым. Теперь у нас в составе умные парни, а вот Кессье был действительно глупым», – сказал Калабрия.
Кессье выступал за «Милан» с 2017 по 2022 годы. Прошлым летом перешел в «Барселону» на правах свободного агента.
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