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Италия
16 марта 2023, 20:19 |
978
0

Капитан Милана: «Кессье был очень глупым»

Давиде Калабрия – о бывшем партнере по команде

16 марта 2023, 20:19 |
978
0
Капитан Милана: «Кессье был очень глупым»
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Калабрия

Капитан «Милана» Давиде Калабрия негативно высказался о своем бывшем партнере по команде Франке Кессье:

«Кто среди нас самый бешеный? Ну, сложно сказать, но Кессье был очень глупым. Теперь у нас в составе умные парни, а вот Кессье был действительно глупым», – сказал Калабрия.

Кессье выступал за «Милан» с 2017 по 2022 годы. Прошлым летом перешел в «Барселону» на правах свободного агента.

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Давиде Калабрия Милан Франк Кессье Барселона
Источник RAI Sport
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