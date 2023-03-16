Топ-голеадор из Мексики. Обидчик Шахтера возглавил реестр земляков в ЛЕ

21-летний мексиканский нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес стал автором гола в ворота донецкого «Шахтера» в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы, который проходит в Роттердаме в четверг, 16 марта.

Мексиканец, который пропустил первую встречу команда (1:1) в Варшаве из-за травмы, отличился на 9-й минуте поединка.

Гол в ворота «горняков» стал для Хименеса пятым в карьере в Лиге Европы. Он вышел в лидеры реестра игроков-бомбардиров из Мексики в данном евротурнире.

Бомбардиры из Мексики в Лиге Европы

5 – Сантьяго Хименес (+1)

4 – Рауль Хименес

4 – Хавьер Эрнандес

4 – Джовани Дос Сантос