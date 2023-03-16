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  4. Топ-голеадор из Мексики. Обидчик Шахтера возглавил реестр земляков в ЛЕ
Лига Европы
16 марта 2023, 20:15 | Обновлено 16 марта 2023, 20:21
276
0

Топ-голеадор из Мексики. Обидчик Шахтера возглавил реестр земляков в ЛЕ

«Горняков» огорчил Сантьяго Хименес

16 марта 2023, 20:15 | Обновлено 16 марта 2023, 20:21
276
0
Топ-голеадор из Мексики. Обидчик Шахтера возглавил реестр земляков в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Хименес

21-летний мексиканский нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес стал автором гола в ворота донецкого «Шахтера» в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы, который проходит в Роттердаме в четверг, 16 марта.

Мексиканец, который пропустил первую встречу команда (1:1) в Варшаве из-за травмы, отличился на 9-й минуте поединка.

Гол в ворота «горняков» стал для Хименеса пятым в карьере в Лиге Европы. Он вышел в лидеры реестра игроков-бомбардиров из Мексики в данном евротурнире.

Бомбардиры из Мексики в Лиге Европы

5 – Сантьяго Хименес (+1)

4 – Рауль Хименес

4 – Хавьер Эрнандес

4 – Джовани Дос Сантос

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Лига Европы Сантьяго Хименес Фейеноорд Фейеноорд - Шахтер Шахтер Донецк
Источник Gracenote Live
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