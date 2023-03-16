Топ-голеадор из Мексики. Обидчик Шахтера возглавил реестр земляков в ЛЕ
«Горняков» огорчил Сантьяго Хименес
21-летний мексиканский нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес стал автором гола в ворота донецкого «Шахтера» в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы, который проходит в Роттердаме в четверг, 16 марта.
Мексиканец, который пропустил первую встречу команда (1:1) в Варшаве из-за травмы, отличился на 9-й минуте поединка.
Гол в ворота «горняков» стал для Хименеса пятым в карьере в Лиге Европы. Он вышел в лидеры реестра игроков-бомбардиров из Мексики в данном евротурнире.
Бомбардиры из Мексики в Лиге Европы
5 – Сантьяго Хименес (+1)
4 – Рауль Хименес
4 – Хавьер Эрнандес
4 – Джовани Дос Сантос
🇲🇽 - Most UEFA Europa League goals amongst Mexican players— Gracenote Live (@GracenoteLive) March 16, 2023
5 - Santiago Gimenez (+1)
4 - Raúl Jiménez
4 - Javier Hernández
4 - Giovani Dos Santos#feysha #UEL
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