Лига Европы16 марта 2023, 20:09 | Обновлено 16 марта 2023, 20:32
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ВИДЕО. Фейеноорд забил быстрый гол Шахтеру. Отличился Сантьяго Хименес
В Роттердаме проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы
16 марта 2023, 20:09 | Обновлено 16 марта 2023, 20:32
1075
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16 марта в Роттердаме проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором нидерландский «Фейеноорд» встречается с донецким «Шахтером».
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В первой игре, которая состоялась неделю назад в Варшаве, была зафиксирована ничья (1:1).
⚽️ «Шахтер» пропустил быстрый гол на 9-й минуте. Сантьяго Хименес вышел на ударную позицию и точно пробил (1:0).
ГОЛ! 1:0. Сантьяго Хименес, 9 мин.
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