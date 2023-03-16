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Лига Европы
16 марта 2023, 20:09 | Обновлено 16 марта 2023, 20:32
1075
1

ВИДЕО. Фейеноорд забил быстрый гол Шахтеру. Отличился Сантьяго Хименес

В Роттердаме проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

16 марта 2023, 20:09 | Обновлено 16 марта 2023, 20:32
1075
1
ВИДЕО. Фейеноорд забил быстрый гол Шахтеру. Отличился Сантьяго Хименес

16 марта в Роттердаме проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором нидерландский «Фейеноорд» встречается с донецким «Шахтером».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первой игре, которая состоялась неделю назад в Варшаве, была зафиксирована ничья (1:1).

⚽️ «Шахтер» пропустил быстрый гол на 9-й минуте. Сантьяго Хименес вышел на ударную позицию и точно пробил (1:0).

ГОЛ! 1:0. Сантьяго Хименес, 9 мин.

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Лига Европы Шахтер Донецк Фейеноорд Фейеноорд - Шахтер видео голов и обзор Сантьяго Хименес
Источник Sport.ua
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Pedro
Нема поваги до команд які одразу сипляться після швидкого голу.. 
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