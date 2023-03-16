Артур МИКИТИШИН: «Для Кривбасса каждое очко – на вес золота»

Игрок криворожского «Кривбасса» Артур Микитишин поделился мнением по поводу матча 18-го тура УПЛ со «Львовом», который состоится в субботу, 18 марта, начало – в 14:00 по киевскому времени.

– Артур, как готовится команда, как настраивается на «Львов»?

– Все идет по плану. Разбираем соперника, его сильные и слабые стороны. Уверен, сможем изучить то, как играет «Львов». Все команды в УПЛ сильны, слабых здесь нет. Все в каждом матче настраиваются на «Кривбасс», да и на все другие клубы, по максимуму, ведь каждое очко – на вес золота. В борьбе за выживание «Львов» не хочет отстать, поэтому нас ожидает напряженный матч.

– Прошлый матч с «Шахтером» ты смотрел с трибуны. Что скажешь об игре партнеров? Трудно ли психологически наблюдать со стороны?

– По-моему, все было под контролем «Кривбасса». Но первый гол стал переломным. Он повлиял на дальнейшую игру. Что касается меня, то, да, действительно, было трудно видеть, как партнеры уступают и не могут им помочь. Настроен помочь «Кривбассу» уже в ближайших поединках.

После игры команда была расстроена, но все долго ждали этого противостояния. Но, вместе с тем, понимаем, что это не последний тур. Следует добросовестно тренироваться к следующим матчам. К счастью, судьба чемпионата не зависит от одной встречи.

– В матче со «Львовом» не поможет нашей команде из-за перебора карточек Виталий Вернидуб. Насколько это большая потеря для нас?

– Что и говорить, Виталий – один из лидеров «Кривбасса». Его опыт очень помогает всем. Обидно, что он пропускает игру. Каждый игрок команды очень важен для нас.