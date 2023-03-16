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Англия
16 марта 2023, 19:35 | Обновлено 16 марта 2023, 19:49
2835
2

Легенда Арсенала: «Мне жаль Мудрика»

Иан Райт – о трансферной политике лондонских «канониров»

16 марта 2023, 19:35 | Обновлено 16 марта 2023, 19:49
2835
2
Легенда Арсенала: «Мне жаль Мудрика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Легендарный футболист лондонского «Арсенала» Иан Райт признался в сожалении по отношению к украинскому полузащитнику Михаилу Мудрику, который сейчас защищает цвета лондонского «Челси». Как известно, в январе этого года украинец мог стать игроком «Арсенала», но в итоге выбрал «пенсионеров», которые заплатили за его переход 70+30 млн евро.

«Я не знаю, должен ли «Арсенал» тратить большие деньги. Клуб отказался от Жоау Феликса, а у него не все так хорошо в «Челси», не смог получить Мудрика – и это, возможно, самое лучшее, что произошло с ними. Меня не волнует, кто и что говорит. Мудрик, как мы видели до этого момента, не сделал того, что сделал Троссард на сегодня.

Мне жаль Мудрика, потому что я не знаю, был ли кто-то в истории футбола, за кого нужно было платить такую сумму денег с таким количеством политики вокруг него. Это почти несправедливо», – заявил Райт.

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Иан Райт Арсенал Лондон Леандро Троссард Михаил Мудрик Жоау Феликс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
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Комментарии 2
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vitaha33
А причому тут політика? Чи він думає, що його із залості купили за 70млн?
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0
Виктор Алтухов
Да, с Мудриком клубные дельцы Шахтера перемудрили, испорптили ему старт в Европе.
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