Легенда Арсенала: «Мне жаль Мудрика»

Легендарный футболист лондонского «Арсенала» Иан Райт признался в сожалении по отношению к украинскому полузащитнику Михаилу Мудрику, который сейчас защищает цвета лондонского «Челси». Как известно, в январе этого года украинец мог стать игроком «Арсенала», но в итоге выбрал «пенсионеров», которые заплатили за его переход 70+30 млн евро.

«Я не знаю, должен ли «Арсенал» тратить большие деньги. Клуб отказался от Жоау Феликса, а у него не все так хорошо в «Челси», не смог получить Мудрика – и это, возможно, самое лучшее, что произошло с ними. Меня не волнует, кто и что говорит. Мудрик, как мы видели до этого момента, не сделал того, что сделал Троссард на сегодня.

Мне жаль Мудрика, потому что я не знаю, был ли кто-то в истории футбола, за кого нужно было платить такую сумму денег с таким количеством политики вокруг него. Это почти несправедливо», – заявил Райт.