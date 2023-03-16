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Лига Европы
16 марта 2023, 18:21 | Обновлено 16 марта 2023, 18:34
3411
6

Решающая битва. Состав Шахтера на матч Лиги Европы против Фейеноорда

Сыграют все основные защитники

16 марта 2023, 18:21 | Обновлено 16 марта 2023, 18:34
3411
6
Решающая битва. Состав Шахтера на матч Лиги Европы против Фейеноорда
ФК Шахтер

В 19:45 начнется ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Фейеноордом» и «Шахтером». Первая встреча завершилась вничью 1:1, а наставник Игор Йовичевич на сей раз может рассчитывать на всех основных защитников.

Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Зубков, Траоре

В запасе: Шевченко, Пятов, Ракицкий, Тейлор, Фарина, Топалов, Джурасек, Назарина, Очеретько, Петряк, Сикан, Келси

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Шахтер Донецк Фейеноорд - Шахтер Лига Европы
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Gargantua
состав оптимальный
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+7
nivavn
Побажаємо Перемоги Нашій Команді. Шахтар - до перемоги !!! Слава Україні !!!
Ответить
+6
Maks Krot
Состав на сегодняшний  наилучший что может быть  ,в запасе не хватает Шведа ,ну дай бог ему нормально восстановится .Верим в команду ,удачи и успехов 
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+4
AK.228
👍💪🇺🇦
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+3
New Zealander
М-да уж. Похоже Швед все, карьера закончена, как у Малышева и наверное, Корниенка😢
Ответить
0
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