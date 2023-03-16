Решающая битва. Состав Шахтера на матч Лиги Европы против Фейеноорда

В 19:45 начнется ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Фейеноордом» и «Шахтером». Первая встреча завершилась вничью 1:1, а наставник Игор Йовичевич на сей раз может рассчитывать на всех основных защитников.

Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Зубков, Траоре

В запасе: Шевченко, Пятов, Ракицкий, Тейлор, Фарина, Топалов, Джурасек, Назарина, Очеретько, Петряк, Сикан, Келси