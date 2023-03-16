Тренер Эвертона: «Болезнь Миколенко еще может влиять некоторое время»

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч высказался об отсутствии в команде из-за болезни украинца Виталия Миколенко, которого в данный момент в игровых построениях коллектива заменяет Бен Годфри.

«Миколенко хорошо играл, но, к сожалению, выпал из игры, был болен. Бен Годфри заменил его и справился с этим. Побочный эффект болезни заключается в том, что она может влиять на вас еще какое-то время.

Бен – молодец. Это именно то, чего мы хотим от команды. Я всегда говорю, что нужно быть готовым к своему шансу», – заявил Дайч на пресс-конференции в преддверии очередного матча чемпионата Англии с «Челси».

В субботу, 18 марта, «Эвертон» сыграет с «Челси» на выезде. Начало поединка – в 19:30 по киевскому времени.