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Англия
16 марта 2023, 17:35 | Обновлено 16 марта 2023, 17:47
914
0

Тренер Эвертона: «Болезнь Миколенко еще может влиять некоторое время»

Шон Дайч – о реабилитации украинского защитника

16 марта 2023, 17:35 | Обновлено 16 марта 2023, 17:47
914
0
Тренер Эвертона: «Болезнь Миколенко еще может влиять некоторое время»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч высказался об отсутствии в команде из-за болезни украинца Виталия Миколенко, которого в данный момент в игровых построениях коллектива заменяет Бен Годфри.

«Миколенко хорошо играл, но, к сожалению, выпал из игры, был болен. Бен Годфри заменил его и справился с этим. Побочный эффект болезни заключается в том, что она может влиять на вас еще какое-то время.

Бен – молодец. Это именно то, чего мы хотим от команды. Я всегда говорю, что нужно быть готовым к своему шансу», – заявил Дайч на пресс-конференции в преддверии очередного матча чемпионата Англии с «Челси».

В субботу, 18 марта, «Эвертон» сыграет с «Челси» на выезде. Начало поединка – в 19:30 по киевскому времени.

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Шон Дайч Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко Эвертон Бен Годфри
Источник Liverpool Echo
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