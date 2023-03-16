Молодой хавбек Ливерпуля выбыл до конца сезона

«Ливерпуль» объявил о том, что центральный хавбек Стефан Байчетич получил серьезное повреждение ноги и выбыл до конца нынешнего сезона.

Игрок травмировался перед матчем Лиги чемпионов против «Реала». 18-летний испанец в текущем сезоне сумел стать основным игроком команды.

Байчетич провел 19 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.