Англия16 марта 2023, 17:13 |
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Молодой хавбек Ливерпуля выбыл до конца сезона
Стефан Байчетич получил серьезную травму
16 марта 2023, 17:13 |
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«Ливерпуль» объявил о том, что центральный хавбек Стефан Байчетич получил серьезное повреждение ноги и выбыл до конца нынешнего сезона.
Игрок травмировался перед матчем Лиги чемпионов против «Реала». 18-летний испанец в текущем сезоне сумел стать основным игроком команды.
Байчетич провел 19 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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