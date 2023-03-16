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  4. Молодой хавбек Ливерпуля выбыл до конца сезона
Англия
16 марта 2023, 17:13 |
321
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Молодой хавбек Ливерпуля выбыл до конца сезона

Стефан Байчетич получил серьезную травму

16 марта 2023, 17:13 |
321
0
Молодой хавбек Ливерпуля выбыл до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефан Байчетич

«Ливерпуль» объявил о том, что центральный хавбек Стефан Байчетич получил серьезное повреждение ноги и выбыл до конца нынешнего сезона.

Игрок травмировался перед матчем Лиги чемпионов против «Реала». 18-летний испанец в текущем сезоне сумел стать основным игроком команды.

Байчетич провел 19 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Ливерпуль Стефан Байчетич травма
Источник BBC
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